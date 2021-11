26 armbånd væk, kurven og skiltet med 'lavet af Emma 7 år' smidt på jorden og ingen penge.

Det er det sørgelige syn, der fredag aften møder Emma og Emmas mor, Anna Nielsen, da de kommer hen til vejboden ved den trafikerede Stenkildevej, som ligger parallelt med Viby Centret.

»Jeg er dybt forarget. Det er grotesk. Og skiltet, hvor der står, hun er syv år, er bare kastet væk. Hvem gør sådan noget?,« siger Anna Nielsen til B.T. Aarhus.

I boden sælger Emma hjemmelavede perlearmbånd i alverdens farver. Et armbånd koster 10 kroner, og for 25 kroner får man tre.

Men den fredag er det hele altså blevet stjålet.

»Emma kigger bare på mig med store øjne og siger, at det kan de ikke være bekendt,« fortæller moren.

Ideen til boden opstod, da familien var på ferie i Vestjylland i sommerferien. Emma lavede armbånd sammen med sin mor, og de tænkte, at det kunne være sjovt at prøve at sælge dem i en lille bod ude foran sommerhuset.

Emma og Anna Nielsen leder efterfølgende langs vejen med håbet om, at armbåndene blot er blæt væk.

Men det er de ikke. Det er blevet stjålet. Hver og en.

»Jeg tror ikke, folk er klar over, hvor mange timer hun bruger på det her,« siger Anna Nielsen.

Det er ikke første gang, at Emma får stjålet armbånd fra hendes vejbod. I september kunne B.T. fortælle, hvordan armbånd forsvandt, uden at der kom penge ind.

Omtalen fik det til at vælte ind med kærlige beskeder til familien på både Messenger og Mobilepay.

I alt er tikkede der flere tusinde kroner ind, fortalte moren dengang.

Emma og Emmas mor håber på, at de personer, der er kommet til at tage armbåndene, får dårlig samvittighed.

Emma drømmer om at gå til ridning, og meningen var, at salget fra armbåndene skulle være hendes eget lille tilskud til ridestøvler og hjelm, da det ikke er den billigste sport at dyrke.

Donationerne har egentlig betydet, at der ikke var behov for at have vejboden mere. Men Emma elsker at lave armbånd, så derfor er familien blevet ved.

»Kald mig bare naiv, men jeg regnede virkelig ikke med, at folk igen ville stjålne fra Emma,« fortæller moren.

Men nu stopper det.

Anna Nielsen har efter weekendens resultat besluttet, at Emma ikke længere kan have boden stående i Viby.

»Det er jeg og ikke mindst Emma virkelig ærgerlige over,« siger hun.

Hun og Emma håber dog på, at de personer, der er kommet til at tage armbåndene, får dårlig samvittighed.

»Vi har stadig et simpelt håb om, at de lige pludselig dukker op. Men jeg tror desværre, at løbet er kørt,« afslutter hun.