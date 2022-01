Natten til fredag var 200 elever, medarbejdere og skilærere fra Skyum Efterskole på vej mod færgen i Larvik – men så langt kom de aldrig.

På grund af spejlglatte veje forulykkede en lastbil på norske veje. Bag lastbilen kørte tre busser samt en minibus, hvor efterskolens udsendte befandt sig.

De blev alle involveret i ulykken, bekræfter skolens forstander Svend Hagelskjær over for B.T.

Heldigvis kom ingen af eleverne eller de voksne umiddelbart til skade.

En af forulykkede busser. Foto: Privatfoto

»Men der kan opstå noget efterfølgende, hvor nogle har slået sig. Det holder vi øje med, men det har været en stor forskrækkelse.«

»Der sker det, at en lastbil pludselig sætter sig på tværs af vejen. Den forreste bus laver en katastrofeopbremsning og når at stoppe. Men de andre bagved kan ikke nå at reagere.«

»De støder alle ind i hinanden. Busserne har taget skade, og der blev også smadret vinduer,« siger Svend Hagelskjær og tilføjer, at busserne ikke var i stand til at køre videre.

Efterskolen havde været på skiferie i Hemsedal og skulle i bus til færgen, der afgår i Larvik. Men efter ulykken var de fanget og mere eller mindre strandet på en landevej i Gol – tre timers kørsel fra Larvik.

Hotellet i Gol stod klar med mad til de strandede elever.

»De kunne ikke rigtig kommen nogen vegne og stod der i ingenting i et godt stykke tid. Heldigvis har politiet en vis myndighed, så de får skaffet noget transport og indkvarteret dem på et hotel i Gol,« lyder det fra Svend Hagelskjær, der udtrykker stor begejstring for gæstfriheden, som vores nordiske naboer har udvist ved hotellet.

Da B.T. taler med ham omkring klokken 14, er eleverne på vej til færgen i Larvik i nye busser. Efter planen ankommer de til Danmark natten til lørdag.

»Alle vores elever har desuden fået tilbudt krisehjælp, men ingen tog imod det i nat.«

»Det følger vi selvfølgelig op på, når vi får snakket med dem – og så iværksætter vi derefter.«

Også elevernes forældre er blevet informeret om ulykken på efterskolens intranet.

Skolens elever er alle i 16 års-alderen.