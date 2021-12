Det hele forløb lige efter bogen, den dag i august da 17-årige Stacy blev fundet livløs på bunden af et bassin på introtur med sin nye 10. klasse.

Det har Nordjyllands Politi netop skrevet i et brev til Stacys forældre.

»Jeg er så ked af det. Det var, som om hun døde for anden gang, da jeg læste det,« siger Stacys mor, Rosalie Ørsted.

Der var fire lærere og en skoleleder til stede i svømmehallen i Fjerritslev, men alligevel var det nogle af eleverne, der fandt Stacy på bunden, fik bjærget hende op og begyndte livreddende førstehjælp. Desværre forgæves.

Lærerne burde have haft bedre opsyn med Stacy, der ikke kunne svømme, og de burde have trådt til tidligere i redningsprocessen, mener Stacys forældre.

Men ifølge politiet er alt altså foregået, som det skulle.

'Opsynet i svømmehallen har været tilstrækkeligt', og 'forløbet af redningsaktionen har været professionel og fulgt de almindelige retningslinjer for førstehjælp,' står der blandt andet i brevet fra Nordjyllands Politi.

Da B.T. besøgte Stacys familie fire dage efter ulykken, fortalte hendes 16-årige fætter og hendes jævnaldrende ven Kiraat om de forfærdelige minutter i svømmehallen. De to drenge gik i samme klasse som Stacy på Egeskolen i Furesø Kommune og var til stede, da tragedien udspillede sig.

Drengene fortalte blandt andet, at eleverne flere gange sagde til lærerne, at der lå det, der lignede et menneske, på bunden af bassinet. Men ifølge drengene smilede lærerne bare uden at tage det seriøst. De gik også hen til den lærer, der var uddannet livredder, fortalte de:

»Han tager først trøjen af for at hoppe i, men så kigger han ned i vandet og siger, at det er en dukke,« fortalte Stacys fætter.

Kiraat og en anden klassekammerat endte med at bjærge Stacy op fra bunden, mens en tredje elev trådte til og gav førstehjælp, da hun kom op på bassinkanten, fortalte drengene:



»Jeg bliver meget frustreret. Det gør vi allesammen. Der er ingen, der gider hjælpe,« lød det fra Kiraat.

Furesø Kommune, der ikke havde kontaktet forældrene efter ulykken, fortalte til B.T., at de ikke kunne genkende elevernes udlægning.

Kommunen om drukneulykken: 'Det er ikke noget, vi kan genkende' Interview med Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune. Hvorfor er det kommunen og ikke skolen, der stiller op til interview? »Den her frygteligt tragiske ulykke berører også vores medarbejdere, som var til stede, og derfor har vi aftalt, at det er mig, der udtaler sig på kommunens vegne.« Hvordan kan lærerne ikke have opdaget noget? »Jamen, altså, det er det, vi alle – og ikke mindst lærerne selv – tænker på nu. Hvordan kunne det ske? Det er vi i gang med at undersøge. Politiet har jo konstateret, at det er en tragisk ulykke. Jeg kan ikke give nogen yderligere forklaring.« Nogle af eleverne gør lærerne opmærksomme på, at der ligger en skikkelse på bunden, de tror, er et menneske. De siger, at lærerne smiler og ikke tager det alvorligt? »Den udlægning kan vi ikke genkende.« Hvilken udlægning har I så? »At en dreng er dykket ned og opdager, at der ligger noget. To drenge dykker umiddelbart ned igen og konstaterer, at det er en pige, som de sammen med en lærer på bassinkanten får bjærget op og påbegynder livreddende behandling.« Hvorfor er der ikke nogen af lærerne, der hopper i vandet, når det bliver konstateret, at det er en pige? »Lærerne er på bassinkanten. Det er helt almindeligt i sådan nogle situationer. Du skal huske på, at det går virkelig stærkt. Umiddelbart efter er lærerne til stede, og sammen påbegyndes livredningen.« Ifølge de to drenge, B.T. har talt med, konstaterer en lærer på et tidspunkt, at det er en dukke på bunden af bassinet. Hvordan kan det ske? »Det er ikke noget, vi kan genkende. Jeg har en forklaring om, at det er en af eleverne, der i første omgang tror, at det er en dukke.« Forældrene mener, at det er lærerne, der har svigtet i den her situation. Mener I også det? »Jeg kan sagtens forstå, at de er frustrerede og vrede og har brug for en forklaring. Vi er kede af det på deres vegne, og jeg har tilbudt, at vi gerne vil gennemgå forløbet med dem, når de er klar til det. Og så vil jeg bare sige, at politiet har konstateret, at der er tale om en tragisk ulykke.« Men der er vel stadig nogen, der kan have et ansvar for den tragiske ulykke? »Der er ikke noget endnu, der tyder på, at der ikke er blevet handlet, som der skulle. Men det er vi ved at få undersøgt, og så vil vi selvfølgelig se på, om den tragiske ulykke giver os anledning til at justere på vores rutiner og lignende på ture.«

Nordjyllands Politi skriver i brevet til forældrene, at de har afhørt alle, der var tæt på ulykken, og bekræfter, at det var en elev, der fik Stacy op af vandet, ligesom det var en elev, der påbegyndte førstehjælp.

‘Der var lærere omkring stedet under redningsaktionen, som også var klar til at deltage i en redningsaktion,’ skriver politiet og tilføjer, at en lærer også ydede førstehjælp, efter eleven havde været i gang.



Politiet skriver, at det er deres opfattelse, at der ikke er begået fejl af skolens personale.

Og det var en grædende mor, der læste den konklusion. Stacys mor kan ikke forstå, hvordan de kan skrive sådan, når eleverne har beskrevet, at lærerne slet ikke tog situationen alvorligt:

»Hvad er der blevet af børnenes udlægning? Det er, som om politiet kun har taget lærernes ord for gode varer. Hvorfor skulle børnene lyve?« siger Rosalie Ørsted.

Hun fortæller, at de sammen med deres advokat har tænkt sig at klage over afgørelsen til Statsadvokaten.