Sir Johan, Sir Johan, kom så de hviie!

Sådan siger børnene på Minnesota skolen i Tanzania, når de skal have lidt opmærksomhed fra aarhusianske Johan Jørgensen.

Der er en god grund til tilråbet. For lidt over en måned siden samlede det nemlig over 12.000 kroner ind til nye borde og stole, da Johan Jørgensen delte en video, hvor eleverne råbte det velkendte AGF-tilråb og bad om hjælp fra de aarhusianske AGF-fans.

»Vi står sammen i Aarhus. Det er aarhusiansk kultur – og AGF-kultur. De frivillige fra andre lande hernede er virkelig imponeret. Det er noget specielt, vi kan,« siger Johan Jørgensen.

Nu er hjælpen så på vej igen – denne gang i en lidt mere »børnevenlig og sjov« størrelse, som Johan Jørgensen udtrykker det.

AGF har nemlig doneret intet mindre end 100 trøjer til de tanzaniske børn, som indtil nu har spillet i langærmede trøjer og bukser – i 30 graders varme vel at mærke.

De fleste børn spiller i langærmet bukser og trøjer. Aarhusianske Johan Jørgensen står i midten. Vis mere De fleste børn spiller i langærmet bukser og trøjer. Aarhusianske Johan Jørgensen står i midten.

Så umiddelbart skulle man tro, alt var fryd og gammen. Johan Jørgensen havde dog sagt til klubben, at han selv ville betale for fragt og told, som han troede ville løbe op i små 500-1000 kroner.

Det viste sig dog ikke at være helt rigtigt. Beløbet var noget højere på omkring 2500 kroner. Og det var ikke et beløb, aarhusianeren selv kunne dække.

En mut Johan Jørgensen måtte derfor meddele AGF, at han ikke skulle bruge trøjerne alligevel. Han ville i stedet forsøge at samle ind til almindelige træningstrøjer, så børnene i det mindste kunne deles op i to hold.

I et opslag på Facebook fortalte Johan Jørgensen derfor mandag aften, at han var gået sammen med den tanzaniske NGO Nafgem og havde fået dem til at lave armbånd trykt med KSDH, som han ville sælge.

Sådan ser armbåndene ud, der selvfølgelig er trykt med KSDH (kom så de hviie) Vis mere Sådan ser armbåndene ud, der selvfølgelig er trykt med KSDH (kom så de hviie)

Men så lukkede Facebook og Instagram ned. Det var en noget slukøret Johan Jørgensen, der vågnede tirsdag morgen og satte sin mobil på flytilstand. Han kunne simpelthen ikke overskue at se, hvordan opslaget forsvandt i et Facebook-nedbrud.

Da han efter arbejde tændte sin mobil, fik han sig dog noget af en overraskelse.

Aarhusianere og AGF-fans havde igen samlet sig, og beløbet havde nået 4500 kroner. Der var samtidig tikket en besked ind fra Martin Højfeldt Nielsen, ejer af Liberté Essentiel, om at han ville betale for hele fragten af trøjerne.

En glad og stolt Johan Jørgensen, der selvfølgelig har sin AGF-trøje på. Vis mere En glad og stolt Johan Jørgensen, der selvfølgelig har sin AGF-trøje på.

Nu bliver det ikke kun til fodboldtrøjer, men også til legetøj, fest, pokaler og medaljer.

Johan Jørgensen er overvældet. Det er alt fra fans til Havnens Perle, som har doneret. Og faktisk også fans fra andre klubber.

»Hvis man ser på min Twitter, kan man godt se, jeg ikke kan lide FCK. Jeg skriver noget lort nogle gange, men alligevel har deres fans doneret til mig. Det viser bare, fodbold er noget større. De kan se ud over det, det er så rørende,« siger en stolt og glad Johan Jørgensen.

Johan Jørgensen samler ind via sin Instagramprofil og håber, trøjerne når frem inden for den næste måneds tid.