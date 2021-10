Hans Gregersen, der var en del af AGF's store hold sidst i 1950erne og i 1960, er død.

Han blev 84 år.

Gregersen var med til at vinde det danske mesterskab til AGF i 1957, og han var på holdet, der vandt DBU’s Landspokalfinale i 1960 med en 2-0-sejr over Frem Saxkøbing.

Dertil deltog han også i Europacupkampene mod Glenavon og Sevilla FC i 1957 og mod Legia Warszawa i 1960.

På det tidspunkt Hans Gregersen spillede, var der ingen professionelle spillere i AGF, og han læste derfor medicin ved siden af fodbolden. Det gjorde, at han af flere omgange måtte sætte sin fodboldkarriere på pause.

Han stoppede sin karriere som blot 24-årig i 1960, selvom han var en vigtig del af AGF-holdet, og studiet var grunden til karrierestoppet.

Han flyttede senere til Aalborg, hvor han i en årrække var overlæge på Aalborg Sygehus.

Det var som højre back at Hans Gregersen udfoldede sit talent. Han spillede blandt andre sammen med målmand Henry From, Hans Chr. Nielsen, Bjarke Gundlev, Jørgen Olesen, John Amdisen, Erik og John Jensen samt Aage Rou.

Hans Gregersen vil blive hyldet af AGF i den kommende kamp mod AaB den 18. oktober. Her vil spillerne bære sorte armbind for at ære Hans Gregersens minde.