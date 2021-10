Oliver kommer ind i klasselokalet på Samsøgades Skole i Aarhus. Typisk har han glædet sig. Han elsker sin skole, sine lærere og sine venner. Generelt kan han egentlig ret godt lide det der med at gå i skole.

Han når dog ikke at være der længe, før en tung dyne af sved, parfume og leverpostej lægger sig over ham.

Og så er snakken straks en anden.

Indeklimaet på skolen er så dårligt, at han frygter, det påvirker hans læring.

»Det rammer, lige så snart jeg træder ind i klasselokalet, og sidst på dagen er det svært at koncentrere sig, når man har siddet i klassen i lang tid. Alt ens energi er væk der,« siger Oliver Knudsen Teinvig, der er elev i 8. F på Samsøgades Skole.

Oliver havde ellers glædet sig til at komme tilbage på skolen efter mange og lange coronanedlukninger. Men glæden er aftaget en smule.

»Jeg kan sagtens mærke forskel på, da jeg sad på mit værelse. Der er selvfølgelig mere ro, men jeg kan også mærke, hjernen får mere ilt og er mere frisk til at få lavet opgaverne,« siger han.

Så tænker du måske: 'Hvorfor kan de forkælede curlingbørn ikke bare rejse sig og åbne et vindue?' Men vinduerne er for det første gamle og pilrådne, og mange af dem må slet ikke åbnes, fordi de ligger på anden og tredje etage, og det skaber en sikkerhedsrisiko.

Den mulighed er derfor afsøgt. Det er de fleste muligheder faktisk. Lærerne forsøger nemlig at gøre alt, hvad de kan for at sende elever på gangene, fællesarealer eller have åbne døre i timerne.

Skolen er opmærksom på problemet, og de bakker Oliver Knudsen Teinvig op.

»Vi er stærkt udfordret i forhold til indeklimaet,« siger Preben Stadsgaard, der er skoleleder på Samsøgades Skole.

Problemet med indeklimaet på Samsøgades Skole er langtfra noget nyt fænomen. Formanden for skolebestyrelsen, Cecilie Birkegaard Harrits, fortæller, at de har kæmpet med det i mange år.

»Vi er selvfølgelig fuldstændig på linje med Oliver i, at der er store problemer med vores indeklima på skolen. Det er noget, vi har forsøgt at gøre noget ved politisk i mange år,« siger hun.

Hun har været formand for bestyrelsen i seks år, og i al den tid har problemet været på dagsordenen. Faktisk kan hun finde dokumenter, der rækker så langt tilbage som til 2014, hvor problemet italesattes.

I dag er det Oliver Knudsen Teinvig, der er den elev, der tør gå i front og forlange, at eleverne skal have et bedre indeklima, men for to år siden var det en anden. Der samlede en elev 120 underskrifter ind under sloganet 'Vi kan ikke lære noget i den varme'.

Formanden for skolebestyrelsen fortæller også, at de forsøger at løse problemet.

»Der er en proces i gang, men det mærker Oliver jo ikke, når han sidder i et lokale, der lugter af leverpostej og parfume. Vi er i skolebestyrelsen også dybt frustrerede over, hvor lang tid det tager,« siger hun.

I Aarhus Kommune har de bevilget penge til skolen. Men ikke nok, og slet ikke til, hvad skolen havde håbet på:

»Vi skulle bruge pengene på pædagogiske og didaktisk spændende læringsmiljøer for eleverne, men det kan vi ikke. I stedet får vi en ventilator,« siger Cecilie Birkegaard Harrits.

Skolebestyrelsesformanden fortæller samtidig, at der nu er opsat målinger på timebasis. De viser, at der i sommermånederne ikke er under 25 grader i klasseværelserne – og det er om natten.

I køligere måneder som nu er temperaturen lavere. Til gengæld er CO2-niveauet og luftfugtigheden for høj. Indeklimaet er bare ikke godt nok.

»Det er ærgerligt at arbejde under sådan nogle forhold med tung luft, men det har vi skullet gøre i mange år,« siger Oliver Knudsen Teinvig og tilføjer:

»Det er følelsen af, at der ikke er nogen, der tager hånd om det, at det ikke bliver prioriteret, at det går ud over det faglige og trivslen,« svarer han.

Selvom det kan føles sådan, er det faktisk blevet prioriteret. I Aarhus Kommunes budgetforlig 2022 står der:

»Indeklima på Samsøgades Skole. Der afsættes 1,3 millioner kroner i 2024 og 2025 til indeklimatiltag på Samsøgades Skole. Midlerne kan eventuelt fremrykkes.«

Problemet er, at det ikke er nok.

Cecilie Birkegaard Harrits er lige nu i kontakt med ingeniører, der anslår, hvad det kommer til at koste.

»Vi mangler nok 10 millioner kroner. Så har vi fået lavet et indeklima, man kan tåle at være i i længere tid ad gangen, men stadig ikke de læringsmiljøer, som egentlig var den oprindelige tanke for at skabe et attraktivt tilbud i midtbyen på Samsøgades Skole,« siger hun og tilføjer:

»Vi mangler simpelthen den politiske hjælp til, at vi får rammerne på plads, så al den gode pædagogik, der foregår, bliver indfriet fuldt ud,« siger hun.