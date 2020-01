Britiske prins Harry og hertuginde Meghan træder tilbage fra rampelyset og vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige, men fortsat 'støtte hendes majestæt Dronningen'.

På Instagram skriver parret, at beslutningen har været flere måneder undervejs, og at de i år vil begynde at finde ud af, hvad deres rolle i kongehuset skal være fremover.

'Det er med jeres opmuntring, fortrinsvis over de seneste par år, at vi føler os forberedte på at lave denne ændring,' skriver de.

Prins Harry og hertuginde Meghan vil både bruge deres tid i Storbritannien såvel som i Nordamerika, men vil fortsat passe deres protektioner og stå til ansvar for Dronningen og Commonwealth, oplyser de.

'Den geografiske balance vil give os mulighed for at opfostre vores søn til at værdsætte den royale tradition, han blev født ind i, mens vi også giver vores familie plads til at fokusere på det næste kapitel,' skriver parret, der sidste år blev forældre til deres første barn, Archie.

Parret oplyser, at de ser frem til at kunne dele alle detaljer, og at de fortsat vil samarbejde med den britiske kongefamilie.

Rygterne om dagens chok-nyhed begyndet allerede at florere tirsdag aften, hvor The Sun erfarede, at prins Harry og hertuginde Meghan planlagde at flytte til Canada og muligvis droppe deres titler.

»Lige nu taler de med deres familier om fremtidsplanerne. Disse samtaler er på et meget tidligt stadie,« oplyser 'parrets venner' ifølge den britiske avis.

Vis dette opslag på Instagram “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 8. Jan, 2020 kl. 10.33 PST

Hertuginde Meghan har stærke bånd til Canada, hvor hun tidligere har boet i syv år, inden hun mødte den britiske prins.

Parret og deres otte måneder gamle søn har netop holdt jul i det nordamerikanske land.

Parret har det seneste år givet udtryk for, at de ikke har det godt i England. Senest i et opsigtsvækkende tv-interview med ITV i oktober, hvor en gråkvalt hertuginde Meghan taler ud om en svær tid som nygift og nybagt mor, samtidig med at de britiske medier har skrevet den ene kritiske artikel efter den anden om hende og hendes mand.

Blandt andet mente de britiske medier, at hertuginde Meghan havde ændret kongehuset. Hun havde været kontrollerende over for sin mand, mente de, ved blandt andet at droppe gamle traditioner om at vise deres søn, Archie, frem for pressen, umiddelbart efter han blev født i maj.

I forbindelse med parrets bryllup var der desuden mange skriverier om Meghan Markles dårlige familieforhold. Og så har der i forbindelse med hertugindens graviditet været skrevet en del om, hvor vidt hun rent faktisk bar på det barn, Archie, parret fik i maj.

Senest har prins Harry lagt sag an mod tre aviser, som han mener har hacket parrets telefoner, mens Meghan sagsøgte Mail on Sunday for at offentliggøre et privat håndskrevet brev, som hun havde sendt til sin far.

Over julen blev der igen skrevet om parret, da dronning Elizabeth holdt sin traditionsrige juletale. Her havde hun skrivebordet fuld af familieportrætter af blandt andet prins Charles og hans hustru, Camilla, prins Philip samt prins William og hustru Kate.

Her glimrede prins Harry og hertuginde Meghan ved deres fravær.