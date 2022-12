Lyt til artiklen

2022 skulle have været et år med store fejringer for Kongehuset – men i stedet blev det et år med store kriser.

Nye tal afslører, at det krisefyldte år har kostet gevaldigt på populariteten hos majestæten.

Analyseinstituttet YouGov måler medlemmerne af Kongehusets popularitet hvert halve år for B.T., og nu kan man se, at den ellers altid populære dronning Margrethe er i frit fald blandt danskerne.

Dronningens popularitet i december 2022 Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.260 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 9.-13. december 2022. Godt eller meget godt: 69 procent

Dårligt eller meget dårligt: 8 procent

Hverken godt eller dårligt: 19 procent

Ved ikke: 4 procent

I den seneste undersøgelse har danskerne svaret på, hvor 'godt' eller 'dårligt' de synes om Dronningen. Her har 69 procent af danskerne svaret, at de synes 'godt' eller 'meget godt' om Dronningen.

I januar spurgte B.T. gennem en YouGov-undersøgelse danskere om, hvor 'godt' eller 'dårligt' de synes om dronning Margrethe. Her svarede hele 80 procent af danskerne, at de syntes 'godt' eller 'meget godt' om Dronningen.

Dronningens popularitet har dermed gennem 2022 taget et dyk på 11 procentpoint siden januar.

YouGov har aldrig målt så markant et fald i populariteten i Kongehuset for B.T.

I januar ventede et regeringsjubilæum for dronning Margrethe, hun skulle fejre sine 50-år på tronen – men så ramte corona endnu en gang. Festligheden blev dæmpet til en seance på Christiansborg og en kranslægning ved Roskilde Domkirke, mens de store fejringer, hvor danskerne skulle være med blev rykket til september.

Men også her måtte Dronningen ændre fejringsplanerne, da den britiske dronning Elizabeth døde 8. september.

Dronningens popularitet i januar 2022 Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.253 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 7.-10. januar 2022. Meget godt og godt: 80 procent

Dårligt og meget dårligt: 4 procent

Hverken godt eller dårligt: 13 procent

Ved ikke: 3 procent

Kongehusets første store krise ramte i maj, da TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' afslørede massive problemer med vold, overgreb og mobning på prins Christians skole, Herlufsholm.

Efter halvanden måneds massiv kritik af Kongehuset og kronprinsparret blev Dronningens børnebørn trukket ud af den skandaleramte skole.

Set i lyset af den første krise formåede Dronningen alligevel at beholde sin tårnhøje popularitet blandt danskerne med støtte fra 78 procent, viste en undersøgelse tilbage i juli. Et minimalt fald på blot to procentpoint i en krise, som Dronningen ikke var involveret i.

Mens kronprinsesse Mary tog et dyk i populariteten blandt danskerne i samme undersøgelse.

Dronningens popularitet i juli 2022 Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.236 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 8.-11. juli 2022. Meget godt og godt: 78 procent

Dårligt og meget dårligt: 4 procent

Hverken godt eller dårligt: 16 procent

Ved ikke: 2 procent

Roen var knapt faldet på inde bag murene på Amalienborg, da den hidtil største krise sprang som en bombe.

Her kom det nemlig frem at Dronningen vil fratage prins Joachims børn deres titler fra årsskiftet.

Efterårets store krise mente danskerne var blevet håndteret dårligt af Kongehuset. Kun otte procent af danskerne mente, at Kongehuset havde håndteret efterårets krise 'meget godt' og 13 procent mente, krisen var håndteret 'godt'. 12 procent mente, at krisen var håndteret 'meget dårligt', mens hele 22 procent mente krisen var håndteret 'dårligt'.

Dermed er det hele 34 procent, som altså vender tommelfingeren ned til Kongehusets håndtering.

I december viser tal fra YouGov, så at krisen i efteråret har haft stor betydning for dronning Margrethes popularitet. Kun 69 procent af danskerne synes 'godt' eller 'meget godt' om Danmarks monark.