Kronprinsparret har i løbet af 2022 været ude i deres største krise nogensinde. Nye tal afslører, at det også kostede parret kortvarigt på populariteten.

B.T. måler Kongehusets popularitet gennem analyseinstituttet YouGov, og nu kan man man se, at det altid rasende populære par blev ramt af faldende støtte i foråret under Herlufsholm-skandalen.

Kronprinsesse Mary blev heftigt kritiseret for hykleri, fordi hun sendte prins Christian på Herlufsholm kostskole, der blev afsløret i at have massive problemer med vold, overgreb og mobning. Kronprinsessens fond, Mary Fonden, har nemlig som mål at bekæmpe mobning,

Krisen sluttede først, da Kronprinsparret besluttede at trække prins Christian ud af skolen den 26. juni.

Alt var ellers fryd og gammen i begyndelsen af året kort før Kronprinsessens 50-års fødselsdag. I januar 2022 sagde hele 81 procent af danskerne, at de syntes 'godt' eller 'meget godt' om Kronprinsessen. Et tårnhøjt tal, der faktisk overgik Dronningens popularitet på 80 procent.

Men fem måneder senere raslede populariteten ned.

Det var midt under Herlufsholm-krisen, hvor kronprinsesse Mary kæmpede med dårlig presse. Helt galt gik det, da hun som formand i Mary Fonden besøgte en idrætsefterskole i Haslev. Efterfølgende kritiserede eleverne hende for at være dobbeltmoralsk.

Den stemning smittede af i befolkningen. Da B.T. målte Kongehusets popularitet i juni 2022 var der 75 procent, der syntes 'godt' eller 'meget godt' om Kronrprinsessen. Et fald på seks procent point på bare fem måneder.

Hvis man kigger på kronprins Frederik popularitet viser tallene det samme. I januar 2022 var der hele 82 procent af danskerne, der syntes 'godt' eller 'meget godt' om ham.

Men da B.T. igen målte Kronprinsen i juni var tallet nede på 77 procent. Et fald på fem procent point.

Noget tyder dog på, at parrets beslutning om at trække prins Christian ud af Herlufsholm har en positiv indlydelse. En ny YouGov fra juli viser, at både Kronprinsen og Kronprinsessens popularitet atter er stigende.

I juli 2022 er der således 78 procent, der synes 'godt' eller 'meget godt' om Kronprinsessen, mens Kronprinsen er tilbage på 80 procent.