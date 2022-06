Lyt til artiklen

Kronprinsessen var tirsdag på Haslev Idrætsefterskole for at tale om ensomhed, usikkerhed og fællesskab. Mary Fonden har nemlig lavet projektet Me&We, der skal forebygge mistrivsel på efterskoler.

Men under besøget føltes det, som om der var en kæmpe elefant fra Herlufsholm i rummet, og derfor reagerede eleverne også skarpt efterfølgende.

»Jeg synes, det er lidt dobbeltmoralsk på en måde,« siger 17-årige Magnus Marryat Kaastrup Hartvich til B.T.

»Jeg forstår ikke, at man kommer herhen og forklarer alt muligt med mobning, og så sender man børn hen på en skole, hvor der sker sådan nogle ting,« siger han.

Kronprinsessen stillede heller ikke op til spørgsmål efter besøget, men kom i stedet med en kort udtalelse.

»Jeg ved, at der sikkert er nogen, der vil stille spørgsmål til min rolle som forkvinde ved Mary Fonden. Til det vil jeg sige, at mobning og vold aldrig er acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. Det skal bekæmpes og forebygges. Det var min holdning for 15 år siden, da jeg startede Mary Fonden, og det er også min holdning i dag,« sagde hun.

»Vores arbejde i Mary Fonden med at bekæmpe og forebygge vold og mobning og at bidrage til skabelse af inkluderende fællesskaber er uændret. Og vores arbejde fortsætter ufortrødent. Tak for i dag,« lød det fra Kronprinsessen, inden hun skyndte sig ind i Kronebilen.

Det er også manglen på konkrete udmeldinger og udtalelser om skandalen på Herlufsholm, der forarger eleverne, B.T. har talt med.

»Kongehuset har ikke rigtig udtalt sig om det, men de sender bare deres børn tilbage igen. Jeg synes, det er lidt trist. At man ikke tager sig mere i agt og tager det mere seriøst,« siger Magnus Maaryat Kaastrup Hartvich og uddyber:

»Hvis jeg var forælder og havde børn på skolen, så ville jeg i hvert fald overveje, om det var der, det skulle gå. Eventuelt tage dem hen på en anden skole. Jeg ved godt, det er en meget royal skole, og dem, der går der, har flest penge. Meget fine folk, og folk kommer i dyre biler,« siger han.

Næsten alle elever, B.T. talte med på skolen, mener, at besøget og skandalen om Herlufsholm udstiller et kongeligt hykleri.

Det skurrer således også i 16-årige Philip Breinholdt Pedersens ører, at Kronprinsessen kommer for at tale om trivsel, når hun sender prins Christian og prinsesse Isabella på Herlufsholm. Han mener faktisk, at hendes børn bliver royale reklamesøljer for den skandaleramte kostskole.

»Jeg synes, det er dobbeltmoralsk, at hun vælger at støtte op om det, der sker på Herlufsholm ved at have børn gående der,« siger han.

Og han ved godt, hvad han synes de burde gøre.

»Tage sit barn ud af Herlufsholm,« siger han.

Også den 16-årige Pippi Linnemann er enig. Hun mener ikke, at de kongelige børn burde gå på skolen.

»Jeg ville nok personligt mene, at det er forkert. Jeg havde nok trukket mine børn ud for ligesom at lave en statement,« siger hun.

Omvendt synes hun faktisk, at Kronprinsessen har været god til at tage afstand fra de ting, der er sket på Herlufsholm. Men:

»Så synes jeg bare, det er forkert ikke at gøre noget ved det,« siger hun.

Elevernes holdninger afspejler også en ny undersøgelse, der er foretaget i perioden 3.–6. juni. YouGov har for B.T. spurgt danskerne, om de er enige eller uenige i, at kronprinsparret bør trække deres børn ud af Herlufsholm Kostskole.

17 procent har svaret 'helt uenig' eller 'delvist uenig' og mener dermed, at børnene fortsat skal gå på skolen.

29 procent svarer 'hverken enig eller uenig', mens et flertal på 37 procent synes, de skal tages ud af skolen ved at svare 'helt enig' eller 'delvist enig'.

De sidste 17 procent svarer 'ved ikke'.

Kronprins Frederik har tidligere kommenteret TV 2s dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder' meget kort.

»Det er en ulykkelig situation,« sagde han til B.T.

Kronprinsparret kommenterede også sagen på de sociale medier, da dokumentaren så dagens lys.

»Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige,« skrev de blandt andet.

Forleden sagde Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby til Ekstra Bladet, at der ingen ændringer er i forhold til de kongelige børns skolegang.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset angående elevernes kritik af Kronprinsessens besøg, men det har ikke været muligt.