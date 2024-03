Det startede med langdistancekærlighed og millioninvesteringer – og endte trods utroskab med et fortsat forretningssamarbejde.

Men nu har grevinde Alexandra og Nicolai Peitersen brudt deres sidste bånd.

Ifølge Se & Hør er Nicolai Peitersen nemlig stoppet som direktør og har trukket sig fra sin bestyrelsespost i sin virksomhed Wikifactory, som grevinde Alexandra investerede et større millionbeløb i kort inde i deres forhold.

Overfor B.T. bekræfter grevinde Alexandra, at hun beholder sin investering og ikke har noget imod, at hendes ekskæreste nu er skiftet ud i Wikifactory.

»Det er den rigtige løsning,« siger grevinden gennem sin presserådgiver Helle von Wildenrath.

Hverken Nicolai Peitersen eller den nye direktør Christina Rebel har svaret på Se & Hør henvendelser.

I en pressemeddelelse, som Se & Hør har set, skulle det dog fremgå, at Nicolai Peitersen er trådt tilbage, men har stor tiltro til Christina Rebel, som ligeledes var med til at stifte virksomheden.

Wikifactory er en digital platform, hvor designere og ingeniører kan samarbejde om at skabe forskellige produkter og programmer.

Nicolai Peitersen er - udover at være grevinde Alexandras utro ekskæreste - en af stifterne bag Wikifactory og har været med til at tage beslutningen om at flytte virksomheden fra Hong Kong til København. Foto: Mathias Svold

Her var Nicolai Peitersen så frem til sidste uge administrerende direktør, og på trods af det – og på trods af millionunderskud i den nystartede virksomhed – beholdt grevinde Alexandra sin investering i Wikifactory, efter parret gik fra hinanden for mere end et år siden.

»Det kører på to forskellige spor. Det ene var fordi, de var kærester, det andet er en god investering,« lød det dengang fra Helle von Wildenrath Løvgreen.

Det var B.T., der i juni 2021 kunne afsløre, at den 59-årige grevinde Alexandra dannede par med den 53-årige direktør Nicolai Peitersen.

Han har i en årrække været bosat i Kina, hvor han stiftede virksomheden Wikifactory. I begyndelsen af 2021 tilbragte Peitersen også en del tid i Danmark, og således faldt han for grevinde Alexandra og rykkede desuden virksomheden til Danmark.

Grevinde Alexandra har grev Nicolai og grev Felix med prins Joachim, men modtager ikke længere apanage. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Men det kom ganske hurtigt frem, at Nicolai Peitersen stadig var gift med sin ekskone Esther.

Dengang understregede han dog, at de havde været separeret i tre år, og at der kun var tale om en teknikalitet, så Peitersens kone stadig kunne opholde sig i Kina.

I starten af sidste år blev det så meldt ud, at det var endegyldigt slut mellem grevinden og direktøren.

»Grevinde Alexandra er blevet gjort bekendt med nogle kendsgerninger, som grevinden lægger kraftigt afstand til, og har derfor reageret prompte,« forklarede hendes presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen da til B.T.

Det skulle siden vise sig for offentligheden, at smykkedesigneren Mai Manniche sideløbende – og uvidende, påstod hun – havde haft et forhold til Nicolai Peitersen.

Grevinde Alexandra har tidligere været gift med prins Joachim, som hun blev skilt fra i 2005. De to har børnene grev Nikolai og grev Felix sammen.

Da grev Felix fyldte 18 år i 2020 stoppede grevinde Alexandra med at modtage apanage.