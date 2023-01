Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

B.T. kunne tirsdag fortælle, at grevinde Alexandra har brudt med kæresten Nicolai Peitersen.

Men grevinden har altså ikke kappet alle bånd til rigmandskæresten gennem det sidste halvandet år.

Se og Hør kan nemlig fortælle, at grevinde Alexandra fortsat beholder de investeringer, hun har gjort sig i ekskærestens virksomhed Wikifactory Group ApS.

Overfor B.T. bekræfter grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, at grevinde Alexandra fortsat er involveret i firmaet, selvom grevinden for nylig lagde stærkt afstand til ekskæresten.

»Det kører på to forskellige spor. Det ene var fordi, de var kærester, det andet er en god investering,« lyder det kort fra Helle von Wildenrath Løvgreen.

Wikifactory er en digital platform, hvor designere og ingeniører kan samarbejde om at skabe forskellige produkter og programmer, og her er Nicolai Peitersen altså administrerende direktør.

Ved det seneste regnskab sidst år kunne virksomheden dog fremvise et underskud på mere end 1,4 millioner kroner, hvilket man i bestyrelsen dog betragter som »tilfredsstillende«.

Således ligger der nu omtrent 3,35 millioner kroner på kistebunden i virksomhedens egenkapital.

Nicolai Peitersen danner nu par med grevinde Alexandra. Foto: Mathias Svold Vis mere Nicolai Peitersen danner nu par med grevinde Alexandra. Foto: Mathias Svold

Det var B.T., der i juni 2021 kunne afsløre, at den 58-årige grevinde Alexandra dannede par med den 52-årige Nicolai Peitersen.

Han har i en årrække været bosat i Kina, hvor han stiftede virksomheden Wikifactory, som grevinde Alexandra altså også investerede i.

I begyndelsen af 2021 tilbragte Peitersen også en del tid i Danmark, og således faldt han for grevinde Alexandra og rykkede desuden virksomheden til Danmark. I dag har Wikifactory status af dansk anpartsselskab.

»Vi er meget, meget glade for hinanden, og selvom det er på et tidligt stadie, så håber vi, at vi har en lang fremtid sammen. Det er en lykkelig begivenhed, og alle er glade,« sagde Nicolai Peitersen dengang.

Men allerede fra begyndelsen var der ugler i mosen.

Grevinde Alexandra mener ikke, man skal være så bange for at sige ja. Derfor kaster hun sig gerne ud i nye projekter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra mener ikke, man skal være så bange for at sige ja. Derfor kaster hun sig gerne ud i nye projekter. Foto: Bax Lindhardt

Det kom nemlig frem, at Peitersen stadig var gift med sin ekskone, Esther.

Dengang understregede han dog, at de havde været separeret i tre år, og at der kun var tale om en teknikalitet, så Peitersens kone stadig kunne opholde sig i Kina. Skilsmisseprocessen blev ifølge Peitersen allerede indledt i efteråret 2020.

Men mandag var det altså officielt helt slut mellem det tidligere par.

»Grevinde Alexandra er blevet gjort bekendt med nogle kendsgerninger, som grevinden lægger kraftigt afstand til, og har derfor reageret prompte,« forklarede hendes presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Herunder kan du høre B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.