Nicolai Peitersen bekræfter nu, at han har været grevinden utro.

Det gør han i en mail til Ekstra Bladet.

'Jeg har været utro, hvilket jeg fortryder dybt. Jeg undskylder uforbeholden til Alexandra, som jeg elsker inderligt og respekterer højt, og til hendes to sønner, som jeg holder ufattelig meget af,' skriver han.

I mailen fortæller han også, at han er ked af den smerte, han har påført familien, og han håber, at de vil tilgive ham.

For nyligt gik grevinden ud med en udtalelse via sin presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen i B.T., hvor hun fortalte, at parret ikke længere var sammen.

»Grevinde Alexandra er blevet gjort bekendt med nogle kendsgerninger, som grevinden lægger kraftigt afstand til og har derfor reageret prompte. Også selv om hun står midt i sorgen efter sin mors død,« lød det.

Grevinde Alexandra droppede kæresten, da det gik op for hende, at alt ikke var, som det skulle være i forholdet.

Grevindens mor, Christa Manley, døde 5. januar, og forleden blev hun begravet i hjembyen, Wien. Men ved selve begravelsen manglede en hovedperson i grevindens liv, nemlig kæresten Nicolai Peitersen.

Det var B.T., der i juni 2021 kunne afsløre, at grevinden dannede par med Peitersen, 52, der i en årrække havde været i Kina, hvor han stiftede virksomheden Wikifactory: en virksomhed, som grevinden også investerede penge i.

Overfor B.T. bekræftede grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, at grevinde Alexandra fortsat er involveret i firmaet, selvom grevinden for nylig lagde stærkt afstand til ekskæresten.

»Det kører på to forskellige spor. Det ene var fordi, de var kærester, det andet er en god investering,« lød det kort fra Helle von Wildenrath Løvgreen.