Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lidt mere end hver anden dansker mener ikke, at kronprinsparret skal promovere Rockwool.

Det viser en ny YouGov-måling, som B.T. har foretaget. Målingen får følgende kommentar med på vejen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen:

»Kronprinsparret er ikke på bølgelængde med danskerne, når det kommer til Rockwool, og jeg håber, at man noterer sig denne meningsmåling inde på Amalienborg,« siger han.

Forhistorien er, at kronprinsparret under Sail Grand Prix i august i København åbenlyst reklamerede for firmaet Rockwool.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Blandt andet lagde Kongehuset flere billeder fra begivenheden op på deres sociale medier, ligesom Kronprinsen viste sig i en våddragt med et Rockwool-logo på.

Det vakte forargelse i det ukrainske samfund i Danmark, fordi Rockwool er et af de danske firmaer, der på trods af krigen i Ukraine stadig driver virksomhed i Rusland.

»Ukrainere i Danmark har ikke så meget tilovers for Kongehuset lige nu. Fordi de har det sådan, at de siger noget, og så gør de noget andet. Det er meget forvirrende,« sagde Vian Backer Shaker, der er talsperson for AUD – Association af Ukrainere i Danmark, dengang til B.T.

I den forbindelse spurgte vi B.T.s læsere, om det er i orden, at 'Kongehuset reklamerer for Rockwool, når firmaet fortsat har forretninger i Rusland?'.

Det svarede 56 procent, eller 25.866 nej til, mens 28 procent eller 13.014 svarede ja.

Vian Backer kæmper for at stoppe danske firmaer, der opererer i Rusland. Vis mere Vian Backer kæmper for at stoppe danske firmaer, der opererer i Rusland.

Dén undersøgelse var ikke repræsentativ, men den nye YouGov-måling viser, at holdningen er udtryk for danskernes generelle holdning til spørgsmålet.

Mens lige over hver anden dansker ikke mener, at kronprinsparret burde have promoveret Rockwool, mener 24 procent, at det er o.k., mens 25 procent melder, at de ikke har en holdning til sagen.

Da B.T. tidligere på måneden konfronterede kronprinsesse Mary med sagen, svarede hun:

»Kongehuset har tradition for at deltage i store internationale begivenheder, sportslige eller kulturelle, og vi er der for at bakke op om Danmark som værtsland og for at bakke op om de danske deltagere.«

Men den køber B.T.s royale korrepondent, Jacob Heinel Jensen, ikke:

»Når vi har et kongehus, der går ind i værdipolitikske sager, er det også vigtigt, at de handler konsistent. De nytter ikke, at man smider ECCO på porten, men fortsætter med at promovere Rockwool. Det hænger ikke sammen,« siger han med henvisning til, at Kongehuset allerede i sommer besluttede at fratage ECCO prædikatet 'Kongelig Hofleverandør', fordi firmaet fortsat drev forretning i Rusland.

»Det er vel ikke urimeligt, at vi stiller nogle krav til vores kongehus og kronprinspar. De skal tænke sig bedre om.«