Efter den europæiske rejsegigant FTI Group mandag gik konkurs, har selskabets danske samarbejdspartner i tre dage anbefalet kunder at betale for deres bestilte rejser med det konkursramte selskab.

Det drejer sig om SkovRejser, der kalder sig Danmarks førende ekspert i formidling af de billige charterrejser fra tyske rejsebureauer.

Tirsdag skrev SkovRejser en besked til kunderne med titlen 'FTI Group er konkurs', hvor det direkte anbefales, at 'der betales depositum og slutbetaling i overensstemmelse med oplysningerne i arrangørens rejsedokumenter'.

Men knap halvanden time efter B.T. torsdag klokken 09:38 spurgte SkovRejsers stifter og partner, Henrik Skov, hvorfor det anbefales, at kunder betaler for bestilte rejser hos selskab, der er gået konkurs, svarede han følgende på mail:

»Det har vi været nødt til at skrive pga. det juridiske, men jeg har lavet et ekstra skriv i afsnittet, som jeg også kan skrive her til dig.«

Han nævner så det ekstra afsnit i skrivelsen, der kan ses på support.skovrejser.dk.

'Du har ret til at få dine penge tilbage pga. den tyske rejsegarantifond, men hvis du er utryg ved at betale, så kan man gøre det, at man ikke betaler for nuværende og venter på, at man får en betalingspåmindelse,' står der i første del af det nye afsnit.

Her står videre, at det slet ikke er sikkert, at der overhovedet kommer indkrævning på det beløb, kunderne altså var blevet anbefalet at betale.

'På den måde så køber man sig lidt tid, indtil FTI har fået et bedre overblik over, hvad der kommer til at ske. Det er slet ikke sikkert, at FTI overhovedet kommer til at inddrive mere betaling,' står der til sidst i den nye sætning.

Henrik Skov, hvorfor anbefalede I først, at kunderne betalte skyldige beløb til tiden, sålænge rejsen med FTI Group ikke formelt var aflyst, og efter B.T.s henvendelse tilføjer i så sætningen om, at man kan gøre det, at der ikke betales for nuværende, hvis man er utryg ved det?

»Nu skal du lige holde tungen lige i munden. Vi har ingen særlig interesse i, at folk enten betaler eller ikke betaler, hvis det er det, du hentyder til. Betalingen går direkte mellem kunden og rejsebureauet,« skriver han og fortsætter:

»Vores eneste interesse er at hjælpe folk så godt igennem det her som muligt, samt at være så transparent som muligt.«

'Asfalterer, mens vi kører'

Hvorfor skrev I ikke fra starten af, at folk kan lade være med at betale, hvis de er utrygge, og det slet ikke er sikkert, at FTI kommer til at inddrive mere betaling?

»Fordi baseline er naturligvis at skrive de regler og retningslinjer, der nu en gang er,« skriver han og tilføjer:

»Som jeg skrev før, så er vores eneste interesse at hjælpe folk så godt igennem det her som muligt, samt at være så transparent som muligt. Vi beskriver de regler og retningslinjer, der er, og så asfalterer vi, mens vi kører og opdaterer med alt nyt information, så hurtigt som vi overhovedet kan.«

Onsdag fortalte B.T., om Henriette Eskildsen Gerken, der gennem SkovRejser har købt en rejse til sin familie på fire til Egypten i juli med FTI Group.

36.000 kostede rejsen, og da FTI Group gik konkurs, havde hun kun betalt de første 8.000 kroner.

Altså manglede hun 28.000 kroner, og dem venter hun med at betale.

»Vi venter på en betalingspåmindelse,« siger hun.

