Henriette Eskildsen Gerken havde sådan glædet sig til i juli at rejse på sommerferie i Egypten med sin mand og to børn på 13 og 10 år.

Men da hun tirsdag klokken 05:10 stod op og kiggede på sin smartphone, spærrede hun øjnene op.

Hun kunne se, at det store tyske rejseselskab FTI Group, familiens rejse skulle foregå med, var gået konkurs.

»Jeg sagde shiiit,« siger Henriette Eskildsen Gerken, der er 43 år og bor med familien i Ribe.

De 11 dage på hotel i Hurghada ud til Røde Havet med flyrejse fra Hamborg Lufthavn havde en samlet pris på 36.000 kroner.

Heldigvis havde Henriette Eskildsen Gerken kun punget ud for udbetalingen, og faktisk var der tirsdag sidste frist for at betale næste rate af de manglende 28.000 kroner.

»Vi nåede ikke at betale den næste rate, inden jeg så nyheden om, at rejseselskabet er gået konkurs,« siger Henriette Eskildsen Gerken, der er folkeskoleærer.

Helt forståeligt har hun ikke overført de sidste penge, men det er faktisk ikke udelukket, at familien alligevel kommer på den længe ventede sommerferie til Egypten.

Her er hovedsædet til den tyske rejsegigant FTI Group, der er konkursramt. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

Rejsen med FTI Group er nemlig købt gennem SkovRejser, der kalder sig for Danmarks største rejseportal for tyske rejsebureauer.

»SkovRejser har skrevet til mig, at de arbejder på at finde nye rejseburauer til deres kunder. Så turen er ikke aflyst endnu,« siger hun.

Henriette Eskildsen Gerken og familien håber da også meget på, at rejsen ikke bliver endelig aflyst.

»Vi har glædet os rigtig meget til den ferie, så det vil være så godt, hvis vi alligevel kommer afsted,« siger hun og tilføjer:

»Men vi har ikke fået besked om at betale resten af rejsen, og det gør vi altså ikke før, vi ved, om turen bliver til noget med et andet rejseselskab.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Skov, der er stifter af SkovRejser, men han er ikke vendt tilbage.

Branchedirektøren i Danmarks Rejsebureau Forening har fortalt, hvordan danskere er stillet, hvis de har købt charterrejser hos den konkursramte rejsegigant.

Læs om det HER.

