Efter det er blevet afsløret, hvordan tusindvis af 112-opkald ikke bliver besvaret af akutberedskabet, samt hvordan de har kendt til problemet i flere år, og at flere personer har ventet umenneskeligt lang tid på en ambulance, står det klart, at området skal undersøges.

Derfor skal Regionsrådet i Hovedstaden mødes tirsdag aften for at finde ud af, hvordan man skal lave en tilbundsgående undersøgelse af 112.

Ifølge regionsrådsformanden, Lars Gaardhøj (S), skal eksterne eksperter tage sig af sagen:

»Vi tager historierne om forsinkede opkald til 112 meget alvorligt, og vi skal lynhurtigt have klarlagt sagen, så vi ved, hvad vi skal handle på politisk. Derfor er arbejdet med at indsamle data og undersøge sagen gået i gang,« siger Lars Gaardhøj i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og jeg lægger op til, at vi får en ekstern ekspert til at hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os på det, vi gør.«

Helt konkret lægger regionrådsformanden op til, at det bliver Mads Koch Hansen, der skal stå for opgaven, så tilliden til 112 kan komme tilbage.

Mads Koch Hansen har haft flere ledende stillinger inden for dansk sundhedsvæsen og kender akutområdet rigtig godt. Derudover har han ti års erfaring som ambulancelæge og har været leder i akutklægebil i Horsens i tre år.

»Vi skal have genoprettet tilliden til 112, så for mig er det vigtigt, at vi straks kommer i gang, får afdækket, hvad problemerne er – og får gjort noget ved det,« siger Lars Gaardhøj.