Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha meddelte sidste uge sit exit fra dansk politik efter B.T.s afsløringer af hendes russiske forbindelser og engagement i prorussiske og Putinvenlige netværk.

Men allerede inden B.T.s afsløringer blev Alexandra Sasha kaldt til samtale med Venstres top på baggrund af de rygter, der gik i partiet om hendes russiske forbindelser.

Det fortæller Venstres formand, Troels Lund Poulsen, nu til B.T., da vi fangede ham på vej fra festgudtjeneste i Holmens Kirke til grundlovsdagsfejring på Christiansborg.

Her spurgte B.T. Troels Lund Poulsen, om han var bekendt med rygterne om Alexandra Sashas russiske forbindelser, som ifølge både B.T.s og Jyllands-Postens kilder gik i partiet.

B.T. kan også erfare, at flere medlemmer er gået til Venstres ledelse med den bekymring, som rygterne affødte.

Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, om han selv var bekendt med rygterne, eller om han blev konfronteret med Venstre-medlemmers bekymring.

Dog fortæller han, at partiets daværende partisekretær, Christian Hüttemeier, har haft »drøftelser« med Alexandra Sasha inden valgkampen.

»Jeg ved, at Venstres daværende partisekretær har haft drøftelser med Alexandra Sasha. Det er sådan set det, jeg har at sige til den sag,« lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Du valgte ikke at undersøge sagen yderligere på baggrund af de rygter, som den daværende partisekretær blev konfronteret med?

»Jeg har ikke yderligere at sige.«

Men var du bekendt med de rygter, der gik om Alexandra Sasha? Det har du stadig ikke helt svaret på.

»Jeg har svaret meget udførligt, at Venstres daværende partisekretær havde en dialog med Alexandra Sasha, og der var der ikke noget, der kunne dokumenteres.«

Men var du bekendt med rygterne på det tidspunkt?

»Jeg har ikke yderligere at sige.«

Venstres tidligere partisekretær, Christian Hüttemeier, bekræfter overfor B.T., at han havde en samtale med Alexandra Sasha.

»Selvfølgelig har jeg talt med Alexandra Sasha. Og hun har i vores samtaler klart tilkendegivet sin støtte til den ukrainske frihedskamp og afvist tætte forbindelser til Rusland, hvilket hun også har understreget offentligt ad flere omgange,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Christian Hüttemeier til B.T.

Valgplakater for Alexandra Sasha fra Venstre i København lørdag den 18. maj 2024. Der afholdes valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024.

B.T. har den seneste uges tid afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

