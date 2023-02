Lyt til artiklen

Et stort flertal af danskerne kræver en stramning af reglerne for affyring af fyrværkeri, og nu kommer et forslag til afstemning i Folketinget.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti var aktiv i debatten omkring nytår, hvor blandt andre B.T. beskrev, hvordan blandt andre dyreejere og tidligere udsendte soldater har udtrykt frustration over den nuværende lovgivning.

Men nu er der måske hjælp at hente, for de 179 medlemmer af Folketinget kommer snart til at skulle tage stilling til et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, som vil forbyde affyring af fyrværkeri uden for perioden 31. december og 1. januar.

Det bekræfter Pia Kjærsgaard over for B.T., og det vil være en stramning i forhold til den nuværende lovgivning, som tillader affyring af fyrværkeri fra 27. december og til og med 1. januar.

Debat i salen om beslutningsforslaget er endnu ikke programsat, men Pia Kjærsgaard håber at kunne overtale de øvrige partier til at bakke op:

»Jeg kan ikke se argumentet for, at det skal være tilladt at rende rundt og fyre af i flere dage på begge sider af nytåret,« siger Pia Kjærsgaard.

Og noget kunne tyde på, at mange danskere er enige i den betragtning.

I hvert fald viser en måling foretaget af YouGov for B.T. i første halvdel af januar 2023, at cirka tre ud af fire danskere støtter en stramning af den nuværende lovgivning.

Ud af 1.137 danskere svarer 47 procent, at de mener, at det kun bør være lovligt at affyre fyrværkeri i en periode mellem 31. december og 1. januar.

UNDERSØGELSEN Det er i dag lovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden 27.12 til og med 1.1. Hvordan mener du, at reglerne skal være fremover? (marker det svar, der passer bedst på din holdning). 25 PROCENT: Det bør være ulovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri alle årets dage. 47 PROCENT: Det bør kun være lovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden 31.12 til og med 1.1 22 PROCENT: Reglerne er gode, som de er. Det skal fortsat være lovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden 27.12 til og med 1.1 3 PROCENT: Det bør være lovligt for privatpersoner af affyre fyrværkeri alle årets dage 3 PROCENT: Ved ikke Undersøgelsen er baseret på interview med 1137 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 6. - 9. januar 2023. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Og dertil kommer, at yderligere 25 procent af de adspurgte mener, at det bør være helt ulovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri – alle årets dage.

På den anden side mener blot 22 procent, at reglerne er gode, som de er, mens tre procent helt vil fjerne begrænsning af perioden, hvor affyring af fyrværkeri er tilladt for private.

Pia Kjærsgaard kalder tallene for 'ikke overraskende'.

»Det er også den reaktion, som jeg har fået fra danskerne,« siger hun til resultatet.

»Danskerne er blevet opmærksomme på de problemer, fyrværkeriet giver for andre mennesker og for dyr. Så jeg ville omvendt have været meget overrasket over, hvis danskerne havde sagt, at man bare skulle have lov til at rende rundt og skyde af i dagevis,« siger Pia Kjærsgaard.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) til målingen og Dansk Folkepartis beslutningsforslag.

Derudover har B.T. bedt erhvervsordførere fra en række partier om en kommentar til beslutningsforslaget.

Lars-Christian Brask (LA) under første møde i Folketingssalen efter valget på Christiansborg i København tirsdag den 15. november 2022, . (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Lars-Christian Brask (LA) under første møde i Folketingssalen efter valget på Christiansborg i København tirsdag den 15. november 2022, . (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Kun Liberal Alliance er vendt tilbage, og partiets erhvervsordfører, Lars-Christian Brask, skriver i en sms, at selv om partiet anerkender, at fyrværkeri er til gene for mange, har man ikke tænkt sig at støtte en så snæver begrænsning som den, Dansk Folkeparti foreslår.

»Vi vil foreslå at lade kommuner selv forvalte der, hvor det er en udfordring for sikkerhed og orden,« skriver Lars-Christian Brask.