Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I år var fjerde år, hvor hunden Muffin oplevede store brag i sine små ører. Det blev også det sidste.

I går tirsdag blev den treårige Jack Russel Terrier nemlig så skræmt af et kanonslag på gaden, at den stak af fra sin ejer, løb over vejen og blev ramt af en bil.

Muffin døde på stedet. Og hundens ejer er efterladt helt knust.

Det fortæller dyrlæge Lise Rovsing fra Dyreklinikken Artemis i Hellerup.

Hun lavede et opslag på dyreklinikkens Facebook-side, kort efter de havde fået Muffin ind og hørt den rystede ejers fortælling.

Nu må det være nok, tænkte dyrlægen, og satte sig til tasterne.

»Jeg er indædt modstander af, at man må fyre fyrværkeri af i Danmark. Det skræmmer dyrene noget så ekstremt,« siger Lise Rovsing til B.T.

Det er hvert år, at de har forfærdelige oplevelser med skræmte dyr, siger hun. Heldigvis er det ikke altid, det ender så galt som med Muffin – men:

Muffins pote på Dyreklinikken Artemis, efter den lille Jack Russel Terrier tirsdag døde. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Muffins pote på Dyreklinikken Artemis, efter den lille Jack Russel Terrier tirsdag døde. Foto: PRIVATFOTO

»Mange dyr kommer til skade. Og dyrene bliver simpelthen så bange, at det kan være invaliderende for deres helbred på sigt. Angsten kan blive siddende i kroppen og gøre, at de bliver mere udadreagerende over for andre ting,« siger dyrlægen.

Lise Rovsing lægger ikke skjul på sin frustration, når hun snakker om fyrværkeri. Stod det til hende, skulle det være forbudt året rundt.

»Jeg kæmper for, at det skal forbydes. Og jeg tror ikke, det er helt urealistisk, at det kommer til at ske. De fleste mennesker, der har eller omgås dyr, fornemmer jeg, bakker op om det.«

Er det ikke i orden, at dem, der har lyst, får lov at fyre fyrværkeri af, når det nu er så få dage om året?

»Hvis det ikke kan forbydes fuldstændig, synes jeg, det bør begrænses til kun at være nytårsaften. Så har dyreejerne større chance for at forberede sig.«

Og så mener Lise Rovsing faktisk, at det er et brud på Dyreværnsloven at fyre fyrværkeri af:

»Dyreværnsloven skal beskytte dyr mod unødig smerte og lidelse. Og når jeg ser, hvor mange dyr, der lider på grund af fyrværkeri, er der noget modstridende der.«

Derfor kæmper dyrlægen for et forbud, og det vil hun blive ved med:

»Jeg har haft møder med mange politikere om det her. Og det skal jeg fortsat have. Det er ikke en kamp, der er slut på nuværende tidspunkt.«

Lise Rovsing har fået lov til at dele Muffins historie af ejeren, der ikke selv har haft lyst til at stå frem.