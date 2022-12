Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er næsten så sikkert som et »Gud bevare Danmark« i Dronningens nytårstale.

Lige så snart det i dagene mellem jul og nytår bliver tilladt at fyre fyrværkeri af, bliver der også fyret op for debatten om, hvorvidt reglerne skal strammes – eller om fyrværkeri helt skal forbydes.

Tirsdag viste en undersøgelse, at hver anden dansker vil have strammere regler for fyrværkeri.

Nu er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard så på banen med et forslag om at begrænse, hvornår man må fyre fyrværkeri af i Danmark. Konkret vil DF have indskrænket tidsrummet, hvor det er tilladt at fyre krudt af, fra kl. 12 den 31. december til kl. 03 den 1. januar.

I dag er det tilladt fra den 27. december til den 1. januar.

Hvis du sidder og tænker, at Pia Kjærsgaards forslag lyder som noget, du har hørt før, tager du ikke fejl.



Det er nemlig et forslag, som Dansk Folkeparti har fremsat mange gange før. Senest den 29. december 2020.

»Rigtig mange dyr bliver jo skræmt fra vid og sans af fyrværkeriet. Det er simpelthen så synd for både vores husdyr og de vilde dyr i naturen. Det er faktisk dyrplageri,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

Hun mener dog ikke, at man af den årsag skal forbyde fyrværkeriet helt.

»Det er en sjov og gammel tradition i vores samfund, som betyder noget for mange danskere. Hvis vi gør det sådan, at man må fyre fyrværkeriet af i ét døgn, rammer vi for mig at se en fin balance,« siger Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard, I har siden starten af 00erne foreslået at stramme reglerne rigtig mange gange…

»Jamen, man skal jo aldrig give op. Og der har været andre partier undervejs, som har støttet os. Det er jeg rigtig glad for. Man skal aldrig give op i forhold til en god sag.«

Nu har der selvfølgelig været et valg og en regeringsdannelse her de seneste måneder, men hvorfor er det først i dagene mellem jul og nytår, du foreslår det her, når I vel lige så godt kunne have gjort det i januar?

»Det er klart, at det er nu vi gør det, fordi det er nu, det sker.«

Men hvis I nu var kommet med det i januar, så havde I måske kunnet få det igennem, så det virkede i år?

»Det kunne vi. Men altså, det gør vi så nu. Det har jo været et vildt folketingsår, må jeg have lov at sige.«

Men da du foreslår det i 2020, sker det lige efter den første coronabølge i Danmark. Det medførte også meget travlhed i Folketinget. I sidste ende må det vel være et spørgsmål om, at I politisk prioriterer det nok?

»Jamen, det kunne vi have gjort. Der er så meget, vi kunne have gjort. Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi fremsætter det nu igen, fordi det er lige nu, der er mange borgere, der er opmærksomme på det her. Så kan det være, at de skriver ind til politikerne og gør opmærksom på det.«

Hvad synes du om Pia Kjærsgaards forslag?

I har ment det her i DF siden starten af 00erne. Der var jo en lang årrække, hvor I som støtteparti til Foghs VK-regeringer kunne tage jer godt betalt for at stemme regeringens politik igennem. Hvis det her forslag var så afgørende, hvorfor krævede I så ikke at få det igennem dengang?

»Sådan kan man ikke sige det. Vi har ikke bestemt alt. Der er masser af ting, vi ikke fik igennem.

Men det her kunne vel have været en lidt mindre indrømmelse, I kunne have fået igennem?

»Ja. Det kunne det. Men ved du hvad, vi kigger lidt fremad nu. Og jeg må bare sige, lad os da bare prøve igen.«

B.T. kunne onsdag fortælle om den treårige jack russel-terrier Muffin, der blev så skræmt af et kanonslag på gaden, at den stak af fra sin ejer, løb over vejen og blev ramt af en bil.

Salget af fyrværkeri startede den 15. december og kører til og med 31. december.

Sidste år kom 178 personer til skade med fyrværkeri. 24 af dem kom alvorligt til skade.