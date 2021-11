Hvad skal der til, før Sofie Carsten Nielsen vælter regeringen?

I sidste uge stod lederen af Radikale Venstre frem i Berlingske og kritiserede regeringen for håndteringen af minksagen og advarede om, at den slags ikke kunne blive ved at gå. Ikke hvis man skulle regne med De Radikales opbakning efter et valg.

Men Sofie Carsten Nielsen formåede at drible udenom at svare på, hvor hun præcis trækker stregen for Mette Frederiksens regeringsførelse. B.T. har spurgt, hvor grænsen går.

Sofie Carsten Nielsen, du er utilfreds med regeringen. Hvorfor?

»Jamen det her med, at sætte kommunikation før politik. Jeg er også ret utilfreds med det seneste coronaforløb, hvor man kommunikerer alt muligt ud, inden Folketingets Epidemiudvalg overhovedet har set anbefalingerne. Det er jo et udvalg, som regeringen selv har været med til at nedsætte,« siger den radikale leder og fortsætter:

»Den ekspertrapport, som er udarbejdet nu, og som har ligget i flere måneder, dens anbefalinger følger man ikke. Det er magtfuldkomment. Det skaber mistillid og splittelse.«

Hvad siger du til den helt aktuelle sag med genskabelse af sms’er, hvor det ser ud, som om regeringen lige har ventet til efter kommunalvalget med at offentliggøre, at man ikke kan genskabe Mette Frederiksens sms’er?

»Ja, det er en tanke, som strejfer … Nu siger regeringen, at det så ikke har noget med det at gøre, men det er da stærkt kritisabelt. At det først fremlægges nu. Altså at det skulle ligge i en boks, og det synes jeg er stærkt kritisabelt, det må jeg sige.«

Sofie Carsten Nielsen (R) og Statsminister Mette Frederiksen (S)

Stoler og tror du på – som menneske og politiker – at man forsegler et svar i fem lukkede kuverter og venter fem dage med at åbne dem, når svaret reelt bare er »Vi kunne ikke genskabe noget?« Med din parlamentariske erfaring, synes du så det lyder troværdigt?

»Jeg synes, det lyder så specielt, at det kan virke svært at tro på. Hvorfor gør man det på den måde? Jeg er enig i, at det er virkelig mystisk. Og hvorfor siger man det ikke bare? Jeg er egentlig mest irriteret over, hvorfor regeringen var tavs og venter med at forklare, hvordan det hænger sammen.«

Hvor mange af de her sager, skal der til, før du vil vælte regeringen? Der er jo først valg i 2023. Hvor meget skal der til, før du siger »stop, nu må det være nok. Nu skal vi have valg?«

»Jamen, nu har vi jo en kommission, der arbejder, som for eksempel torsdag afhørte en ret central person (departementschef Barbara Bertelsen, red.), og statsministeren skal afhøres, og det må vi følge tæt … det følger jeg da med interesse. Så må vi gøre vores stilling op, når konklusionerne er der.«

Så regeringen har fripas fra Radikale Venstre indtil da?

»Sådan fungerer tingene jo ikke, hvis der er et bevis på, at regeringen har løjet eller forholdt Folketinget noget. Men ellers synes jeg, det er det mest ordentlige, at vi følger kommissionen. Vi har selv været med til at nedsætte den. Men det er jo også et krisetegn, at der netop var et behov for sådan en kommission.«

Men du har selv lige nævnt den her sag med sms’erne, som du synes var svær at tro på?

»Ja … nej, jeg siger, det er meget kritisabelt. Men jeg kan heller ikke se endnu, at der skulle være et klart bevis på, at det ikke skulle forholde sig sådan, som regeringen siger.«

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen forlader sin afhøring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag den 18. November 2021. Her bekræftede hun at det var hende, der havde rådet Mette Frederiksen til at slette sine sms'er.

Du har ikke et tal inde i hovedet for, hvornår du siger stop? Hvor mange sager vil du acceptere?

»Tillid er noget, som hele tiden skal vedligeholdes, og det er da klart, at det slider, når det her fortsætter«

Men du kan ikke komme med en eller anden grænse for, hvornår du siger stop?

»Det findes ikke.«

Statsminister Mette Frederiksen (S) stemmer til kommunalvalget i Hareskov tirsdag den 16. november 2021. Dagen efter indrømmede regeringen, at Mette Frederiksens slettede sms'er ikke kunne genskabes.

Sofie Carsten Nielsen nævnte også i Berlingske, at hele konceptet med en etpartiregering var et problem. Det blev hurtigt til noget lukket og magtfuldkomment noget. Det mener hun var tilfældet under Lars Løkke Rasmussens Venstreregering og den nuværende.

Det er vel noget du siger, fordi du selv vil i regering?

»Vi vil gerne i regering, hvis grundlaget er det rigtige, og det er en tilstrækkelig åben regering. Det er et krav for os, at den lukkethed, vi oplever, ændrer sig. Det er jo helt utroværdigt at sige, at vi kan godt køre videre med det, hvis bare vi får nogle ministerposter.«

I vil gerne i regering så?

»Ja, men ikke på de nuværende præmisser.«

Hvad er det for nogle nuværende præmisser, som du ikke vil i regering under?

»Jamen altså den måde, som regeringen bedriver det her på, Det er klart. Jeg skal kunne stå på mål for den måde, som politikken bedrives på.«

Men er årsagen til, at du gerne vil i regering ikke lige præcis, at du gerne vil ændre på de forhold?

»Jo, lige præcis. Og det skulle i så fald være tydeligt, inden vi kunne gå ind i det.«

Men din kritik er jo, at en etpartiregering er for magtfuldkommen. Skulle du så ikke netop gå i regering, hvis du fik tilbuddet?

»Jo, men det vil ikke være nok, bare fordi der kom et parti mere ind. Det kunne stadig blive magtfuldkomment. Der skal også ændres på den måde, som regeringen drives på.«

Så hvis Mette F ringede og spurgte, om I ville med i regeringen, I ville få nogle ministerposter, og hun lovede, at I kunne snakke sammen og den slags, ville du så sige ja eller nej?



»Jeg ville sige nej på de nuværende betingelser.«

Men altså …er det ikke netop de betingelser, som du vil i regering for at ændre?

»Jo. Men de skal ændres, inden man bare kan tage ministerposter.«

Men det var jo hele din grund til at gå i regering?

»Jamen, vi vil jo altid gerne have indflydelse. Det er der vel ikke noget fordækt i,« siger Sofie Carsten Nielsen.