Klokken går og går. Det samme gør tiden. Og nogle gange løber den fra os.

Og det er netop dét, der er sket for Frøken Klokken, der nu ringer af for sidste gang.

Hun har ellers trofast forsynet danskerne med, hvad det nu lige var, klokken slog. Men efter 82 års tro tjeneste er en ære forbi.

Det oplyser TDC NET i en pressemeddelse,

»Som en naturlig følge af den digitale udvikling er der i dag en række telefonservices, der ikke bliver brugt i lige så høj grad som tidligere, og som har et højt strømforbrug. Det gælder blandt andet Frøken Klokken. Antallet af brugere på tjenesten har været stødt faldende over de seneste år, da funktionaliteten er overtaget af eksempelvis mobiltelefoner,« udtaler Robert Dogonowski, kommerciel direktør i TDC NET, i pressemeddelelsen om baggrunden for at pensionere Frøken Klokken.

Har du nogensinde ringet til Frøken Klokken?

Det er Marianne Germer, der er stemmen bag Frøken Klokken. Og sådan har det været siden 1970 og hele vejen frem til i dag. Hun afløste Anna Edith Sommer-Jensen.

Da linjen blev åbnet til Frøken Klokken i 1939 var tjenesten lynendepopulær. Alene det første år blev der ringet 11,6 millioner gange.

Men som tiden gik, overhalede den teknologiske udvikling Frøken Klokken, og behovet for hende blev mindre og mindre.

Og snart har hun oplyst danskerne om klokkeslættet for allersidste gang.

Det sker den 30 november i år.

Hvis du skal nå at have Marianne Germers stemme i røreret for sidste gang, så kan du ringe til Frøken Klokken på 70 10 11 55,