Danmark mistede 44 soldater i krigen i Afghanistan, som nu ender i et totalt nederlag.

SFs udenrigsordfører, Karsten Hønge, siger i dag, at det til hans store fortrydelse ikke har været prisen værd.

»Det er rædselsfuldt at se. Et rædselsfuldt punktum for nogle rædselsfulde år,« siger han.

Karsten Hønge udtrykker stor respekt for de danske soldaters indsats i Afghanistan.

Karsten Hønge, SF Foto: Martin Sylvest Vis mere Karsten Hønge, SF Foto: Martin Sylvest

»De fortjener vores dybeste respekt. Ikke bare dem, som gav deres liv dernede, men også dem, som kom tilbage til Danmark igen. De gjorde det, vi bad dem om, men jeg må også sige, at vi gav dem en umulig opgave,« siger Hønge og fortsætter:

»Vi bad vores soldater ofre sig for noget, som ikke kunne lade sig gøre. Vi kan ikke presse vores værdier ned over hovedet på folk, som ikke ønsker det,« siger han.

Har de danske soldater ofret deres liv forgæves?

»Jeg vil ikke kalde det forgæves. Vi nåede jo det første mål, som vi satte os, nemlig at nedkæmpe al-Qaeda. Det lykkedes. Der var også mange steder, hvor befolkningen fik en bedre tilværelse. Piger fik lov at gå i skole, for eksempel,« siger han.

44 danske soldater blev dræbt i Afghanistan. Foto: Claus Fisker Vis mere 44 danske soldater blev dræbt i Afghanistan. Foto: Claus Fisker

Men var det så det værd?

»Det var desværre ikke det værd. Det er forfærdeligt at sige, da vi har danske familier, som har mistet deres kære. Vores soldater gjorde alt, hvad de kunne, men opgaven var umulig at løse. Det er klart, at det skal vi tage ved lære af,« siger Karsten Hønge.

»Jeg mener, at der var god grund til at gå ind i Afghanistan i starten. Vi fik fjernet al-Qaeda. Så de første år synes jeg, kan forsvares. Men vi lod os suge og trække længere og længere ind i en håbløs og udsigtsløs krig. Vi skulle have været ude for længe siden,« siger han.

Karsten Hønge peger på, at der nu foreligger en meget akut opgave i Afghanistan, hvor der skal handles hurtigt.

Talebankrigere på vej ind i Jalalabad. Kabul ser ud til at falde om kort tid. Foto: - Vis mere Talebankrigere på vej ind i Jalalabad. Kabul ser ud til at falde om kort tid. Foto: -

»Nu skal vi redde så mange som muligt ud. Tvivlen skal komme de mennesker, som er truet på livet, til gode. Vi skal redde ikke bare dem, som har arbejdet for den danske stat, men også dem, som har arbejdet for danske journalister og civile udviklingsprojekter,« siger han og fortsætter:

»Her må der ikke være småtskårenhed og fodslæben. Vi må redde så mange, vi kan,« siger han.