»Det er ubegribeligt.«

Sådan beskriver TV 2s internationale korrespondent Rasmus Tantholdt situationen i Afghanistan:

»Jeg har rejst utrolig meget i Afghanistan. TV 2 har haft kontor i Kabul. Jeg har ligget i alleryderste frontlinje med de danske soldater, og set hvor vanvittigt det var, at soldater blev såret omkring os. Jeg har oplevet, hvordan de danske soldater fik at vide, at de skulle kæmpe mod Taleban for et bedre afghanistan. Nu smuldrer det«.

På kort tid er store dele af Afghanistan faldet i hænderne på Taliban.



Afghanistans femtestørste by, Jalalabad, kontrolleres nu af Taliban, samtidig oplyser det afghanske indenrigsministerium, at Taliban trænger ind i Kabul fra alle sider.



»Det er ubærligt at se, at det som de danske og internationale soldater har forsøgt at bygge op for milliarder og atter milliarder af kroner for den afghanske regeringshær – det man har brugt så mange år på at bygge op – i løbet af så få dage smuldrer så hurtigt.«

Alligevel er det ikke nødvendigvis overraskende for TV 2-korrespondenten, der har brugt adskillige år på at dække krigen i Afghanistan.

»Jeg har rejst meget i Helmand og talt med de lokale bønder. Og når jeg har spurgt dem, hvad de allerhelst vil have i hele verden, så var det ikke demokrati, de nævnte først, men fred. Om det er danskerne eller talibanerne, der giver dem det, det er ikke alle afghanere lige bekymrede over,« forklarer Rasmus Tantholdt.

Ifølge korrespondenten skyldes det, at store dele af befolkningen har oplevet en hverdag i krig i mange, mange år og derfor vil have fred frem for alt.

Samtidigt har den afghanske regering ikke nødvendigvis gjort det let, at kæmpe for fædrelandet som blodet det sprøjter.



»De skal kæmpe for den afghanske regeringshær, men de har ikke betalt deres løn, de har ikke fået mad på baserne, og de skal lytte efter en regering, som mange beskylder for at være dybt korrupte.«

Artiklen opdateres.