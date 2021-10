»Jeg tror aldrig, christianitterne bliver hele enige om tingene. Så uanset hvad, kan man nok godt finde nogen, der synes, det er en dårlig idé. Det er en del af det liv, der er på Christiania.«

Således svarer boligminister Kaare Dybvad, når han bliver spurgt, om han frygter modstand fra christianitter, hvad angår Regeringens nye boligudspil.

Et udspil, der, hvis det står til Regeringen, skal placere almene boliger på 10.000 kvadratmeter på Christiania.

Regeringen planlægger således, at en del af de i alt 22.000 almene boliger, som regeringen vil bygge frem mod 2035, skal ligge på Christiania i København.

Netop disse boliger kan christianitterne også selv få del i lyder det fra boligministeren under et pressemøde afholdt i forbindelse med udspillet.

»Vi synes, det er naturligt, at christianitterne også får glæde af de almene boliger,« forklarer han og henviser til, at nogle af Fristadens beboere også er oppe i alderen og derfor måske endda kan drage fordel af Regeringens initiativ.

Et initiativ, der er også er vendt med Fonden Fristaden Christiania.

»Der har ikke været nogen meget stor modstand mod projektet,« forklarer Kaare Dybvad. Lægger stort tryk på »meget«.

I regeringens udspil, der med egne ord skal sikre 'byer med plads til alle' fremgår det dog ikke klart, om det er muligt at bygge boliger i fristaden.

Mens det fremgår, at regeringen vil 'undersøge' og 'arbejde målrettet for' at bygge almene boliger på Christiania, fremgår det ikke konkret, hvor mange almene boliger der i givet fald kan komme til at blive en del af Christiania.

At Danmark overordnet skal lægge jord til flere almene boliger, blev allerede i sidste uge varslet af statsminister Mette Frederiksen, da hun holdt sin tale ved Folketingets åbning.

Her berettede hun blandt andet, at regeringen med udspillet vil forsøge at skabe tre gange så mange nybyggede familieboliger i København. Og at disse skal have en størrelse på typisk mellem 80 og 90 kvadratmeter – og koste omtrent 8000 kroner om måneden.

Regeringen foreslår at bruge ti milliarder kroner fra Nybyggerifonden i perioden frem til 2035 på at skabe 22.000 nye almene boliger.

Fonden, som blev etableret i 1998, yder støtte til alment byggeri. Pengene til fonden kommer fra beboere i almene boliger, der via huslejen indbetaler penge til fonden.

Nybyggerifonden råder i øjeblikket over cirka en milliard kroner, men regeringen foreslår, at der skal etableres en fond for blandede byer, som skal finansieres af Nybyggerifonden.

Den nye fond skal have tilført ti milliarder kroner fra 2022 til 2035. I udspillet er der disponeret fem milliarder kroner fra næste år og til og med 2031.