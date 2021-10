Når dagligvarer fremover bliver leveret til borgere i Herlev Kommune, så bliver det ikke nødvendigvis en chauffør med en Nemlig.com-uniform, der banker på døren.

Kommunen har nemlig valgt ikke at forlænge aftalen med den omdiskuterede leveringsvirksomhed. I stedet skal opgaven sendes i udbud, så andre leverandører får mulighed for at melde sig på banen.

Det fortæller Herlev Kommunes socialdemokratiske borgmester, Thomas Gydal Petersen:

»Det er ikke fordi, vi har et eksplicit ønske om at skifte leverandør. Men med det nye udbudsmateriale vil vi gerne – på baggrund af den mediedækning, der har været om arbejdsvilkår og aflønning – tydeliggøre, hvad der er af forventninger til den slags, når virksomheder leverer til os,« siger borgmesteren.

Moderselskabet for Nemlig.com, Intervare, har haft et stormfuldt 2021 i medierne. Det skyldes, at det blandt andet er kommet frem, at virksomheden har underbetalt sine chauffører, undladt at tilbyde ferie og udsat dem for lange arbejdsdage med mange tunge løft.

Det har resulteret i, at flere kommuner har genovervejet deres samarbejde med leverandøren. Og nu er turen altså kommet til Herlev Kommune.

»Hos borgere i Herlev, der følger mediedækningen, rejser der sig spørgsmål om, hvad deres skattepenge bliver brugt til. Det skal vi i fremtiden kunne give et klart svar på,« siger Thomas Gydal Petersen og forklarer, at kommunen derfor strammer udbudsmaterialet op:

»Vi griber muligheden for at udfolde det etiske og sociale ansvar i forhold til arbejdsvilkår og lønninger i det nye udbud. Det handler om, at vi skal sikre os, at hvis der opstår sådan en diskussion, som den vi har set om Intervare, så skal vi hurtigt kunne afklare den og eventuelt sanktionere virksomheden, hvis det er nødvendigt.«

Beslutningen betyder dog ikke, at Intervare og Nemlig.com er bandlyst i kommunen. Ifølge borgmesteren har de borgere, der har fået leveret varer af virksomheden, været »tilfredse«.

»Det vil selvfølgelig være det mest favorable tilbud, der vinder opgaven. Er det Intervare, så glæder vi os til at arbejde med dem,« lyder det fra Herlev-borgmesteren.