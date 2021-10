Christianitterne havde samlet sammen i et stykke tid. Flere personer havde tisset og skidt i en spand, som var tiltænkt en ganske særlig person.

Manden, der skulle have lort i hovedet, var Bjarne Christensen. Leder af Beredskabssektionen og frontfigur i politiets gadekampe mod BZerne i 1980erne, de autonome i 1990erne og ved rydningen af Ungdomshuset i 00erne.

I aktivistmiljøet var han personifceringen af politiets hårdhændede metoder. Bjarne Benlås, kaldte de ham.

Nu stod han i spidsen for statens planer om at fjerne hashhandlen på Christiania og rive 50 huse ned. Spanden med lort stod klar.

I en ny bog fortæller Bjarne Christensen med sine egne ord om sine oplevelser fra de mange gadekampe, herunder den massive politiindsats på Christiania.

Ifølge ham er der ekstremt tætte bånd mellem christianitterne og hashhandlerne i Pusher Street. Bjarne Christensen skriver direkte, at pusherne bidrager med store pengebeløb til Christianias fælleskasse.

»Vi kan se på overvågningen, hvordan kassereren henter penge fra pusherne. Via overvågningskameraerne observerer vi, hvordan hun er pot og pande med hashhandlerne, og jeg bevidner med egne øjne, at hun går ned igennem Pusher Street med en tom Netto-pose, når der er lavvande i fælleskassen. Og når hun kommer tilbage den anden vej, er posen fyldt med kontanter,« lyder det i bogen.

Bjarne Christensen skriver i bogen, at strategien med at inddrage christianitterne i bekæmpelsen af hashhandlen slår fejl, fordi mange af Christianias fællesudgifter finansieres af hashhandel.

Bag den farvestrålende gavl ved indgangen til Christiania bor pusherne i vild luksus, hævdes det i ny bog. Foto: Christian Als Vis mere Bag den farvestrålende gavl ved indgangen til Christiania bor pusherne i vild luksus, hævdes det i ny bog. Foto: Christian Als

»Vi kan ikke fjerne den organiserede hashhandel, fordi den er så integreret en del af fristadens fællesøkonomi. Christianitterne benægter godt nok, at de får penge fra den kant, men det kan vi se, at de gør. Der er ikke noget at tage fejl af,« skriver han i bogen.

Bjarne Christensen beskriver, hvordan pusherne har indrettet overdådige luksuslejligheder på de centale dele af Christiania, og hvordan de har deres egen tennisbane, som ingen andre har adgang til.

Blandt andet beskriver han en luksuslejlighed i Tinghuset, som bebos af en kendt storpusher.

»Han bor i en luksuslejlighed i Tinghuset, og han har en landejendom andetsteds på Sjælland, som han bliver sigtet for at have købt kontant og indrettet som fitnesscenter med sine formodede hashmillioner,« lyder det i bogen.

Bjarne Christensen beskriver, hvordan en række pushere bor i en bygning kaldet Løvehuset, der er indrettet med dyre jacuzzier, designermøbler og kostbare malerier. Han beskriver også indgående, hvordan der så ud hjemme hos en fremtrædende pusher, der boede i Infohuset.

»Hans badeværelse er med nedsænket badekar og guldvandhaner. Der er forgyldte håndtag i hele lejligheden. Og luksusbiler i garagen på det ellers bilfri Christiania,« lyder beskrivelsen af pusherens bolig.

Det første hus, der blev revet ned på Christiania, var en udbrændt hytte kaldet Cigarkassen. Rydningen førte til voldsomme uroligheder, og under urolighederne lykkedes det en person at snige sig om bag Bjarne Christensen og tømme spanden med afføring og tis ud over ham.

Bjarne Christensen fotograferet på Christiania efter at have fået afføring og tis hældt over sig i forbindelse med urolighederne der opstod, da huset Cigarkassen blev revet ned. Foto: Simon Bohr Vis mere Bjarne Christensen fotograferet på Christiania efter at have fået afføring og tis hældt over sig i forbindelse med urolighederne der opstod, da huset Cigarkassen blev revet ned. Foto: Simon Bohr

»Heldigvis er jeg iført mit fulde indsatsudstyr med hjelm, visir og dragt. Men indvendig er jeg ikke beredt. Mens urin og afføring driver ned ad mig, kværner der kun én tanke i mit hoved: 'Bevar roen. De skal ikke have den sejr'.«

Det lykkedes Bjarne Christensen at beherske sig, så christianitterne ikke fik lov at se ham miste fatningen. Men han fik et nyt øgenavn: Lortebjarne.

Planen var, at yderligere 49 huse skulle ryddes, og Bjarne Christensen fortæller, at han havde fået lovning på at »smadre den første nedrivnings-kugle ind i Infohuset«.

Forhandlinger førte imidlertid til en aftale mellem staten og Christiania, der gjorde, at nedrivningsplanerne blev skrinlagt.

Christiania er i dag ejet af Fonden Christiania, og hashhandlen fortsætter, som den har gjort i 50 år. Senest har den ulovlige bande LTF også åbnet en bod i Pusher Street.

I dag mener Bjarne Christensen, at den hårde indsats på Christiania var forgæves.

»Det var tre års spildt arbejde. Sådan føltes det længe efter, og sådan føles det stadig lidt i dag,« skriver han.

Bogen 'Store Bjarne' er skrevet i samarbejde med Signe Mølgaard og udkommer på forlaget Impact Press 13. oktober.