I en ny bog fortæller Danmarks mest forhadte politimand om trusler, overfald og hærværk.

Manden i toget har kort hår, sort tøj og hængerøv i bukserne. En typisk autonom. Han åbner døren til stillekupeen og går truende hen mod Bjarne Christensen, der sidder med ryggen mod endevæggen.

»Du skal fandeme dø nu,« råber han til politichefen, mens han holder hånden på venstre bryst. Som om han har et våben i inderlommen.

I 80erne, 90erne og 00erne gik Bjarne Christensen forrest, når der var gadekampe i København. Som leder af Beredskabssektionen var det ham, der koordinerede indsatsen, når betjente dannede skjoldmure for at modstå brosten. Og når angrebene fra BZere og autonome skulle besvares, var det ham, der sendte betjentene ud for at servere knippelsuppen.

Lederjobbet gjorde ham til en forhadt figur i de ekstreme miljøer på venstrefløjen. 'Bjarne Benlås' kaldte de ham.

I bogen 'Store Bjarne', der udkommer på forlaget Impact Press, fortæller Bjarne Christensen om alvorlige trusler, der blev rettet mod ham som privatperson.

På et tidspunkt, som ikke er oplyst i bogen, får Bjarne Christensen på fornemmelsen, at nogen følger efter ham, når han pendler mellem sit arbejde i København og bopælen i Næstved på Sydsjælland.

»Jeg begynder at gå omveje, når jeg er stået af toget. Jeg går ikke den samme vej fra stationen og hjem, og når jeg krydser vejen, gør min skygge det også. Når jeg stopper op, stopper han også op,« fortæller Bjarne Christensen i bogen.

Rydningen af Ungdomshuset førte i 2006 og 2007 til voldsomme gadekampe i København. Foto: Asger Ladefoged

I samme periode får han nogle foruroligende oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste, PET. Nogle autonome har indlogeret sig i en feriebolig i Karrebæksminde ikke langt fra Næstved.

Kort tid efter står den autonomt udseende mand og kigger ondt på Bjarne Christensen i togets mellemgang.

»Hans blik er stift, og da jeg holder øjenkontakten med ham, begynder han at tale vredt ud i luften, mens han fægter med armene,« fortæller Bjarne Christensen i bogen.

De andre passagerer i kupeen forsvinder, så der kun er Bjarne og den autonome tilbage. Manden går hen mod Bjarne Christensen, mens han hidser sig op og kommer med flere dødstrusler.

»Du skal dø i dag, jeg slår dig ihjel,« råber han mod den over to meter høje politichef.

»Jeg sidder på spring, men forholder mig i ro og lader ham komme tættere på. En person, der er ophidset og i sine følelsers vold, kan ikke fokusere og er let at have med at gøre fysisk. Hvis han har en pistol, vil jeg gerne have ham helt tæt på, og jeg vil gerne hidse ham endnu mere op,« fortæller Bjarne Christensen.

Da manden jager sin hånd ind under jakken, flyver Bjarne Christensen på ham, lægger ham ned og sætter sig oven på ham med sine 100 kilo.

»Jeg kan ikke lægge fyren i benlås, det er der for lidt plads til mellem sæderne, så jeg bliver siddende oven på ham, mens vi nærmer os Roskilde,« fortæller han i bogen.

Efter episoden i toget begyndte Bjarne Christensen at tage en tjenestepistol med hjem fra arbejde.

»Jeg har min Heckler & Koch 9 mm siddende i bukselinningen i stedet for at lægge den i skuffen inde på stationen. Det har jeg aldrig gjort før. Normalt tager man ikke sit våben med hjem. Men nu er den med mig overalt. Det er ikke politimanden, der er truet, men mig som person,« skriver han i bogen.

Episoden i toget førte til, at en lang række sikkerhedstiltag blev installeret i Bjarne Christensens hus. Alligevel oplevede han mere chikane fra de venstreradikale miljøer.

I bogen fortæller han, hvordan der blev kastet sten ind gennem vinduerne, og hvordan hans blå Peugeot 508 blev spraymalet med sloganet 'Husk 69'.

Da Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev ryddet i 2007, lå der en gigantisk sten på taget. På stenen var der skrevet 'Til Bjarne!'.

'Store Bjarne' er skrevet i samarbejde med Signe Mølgaard og udkommer 13. oktober på Impact Press.