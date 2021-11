Rådmand Kristian Würtz stopper i politik og starter næste år i et vellønnet direktørjob. En lukrativ ordning for kommunalpolitikere betyder, at han kan se frem til at få to lønsedler hver måned det første år i sit nye job. Hans partikammerater i regeringen vil lave ordningen om, men Kristian Würtz siger 'ja tak'.

15. januar tiltræder han direktørposten i Brabrand Boligforening, men hele 2022 modtager han 80.000 kroner om måneden fra Aarhus Kommune.

I alt står socialdemokraten Kristian Würtz til at få et klækkeligt beløb på i alt 971.661 kroner i eftervederlag for sin tid som rådmand i kommunen.

Den løn får han, samtidig med at han tiltræder sit nye job som direktør for Brabrand Boligforening, hvor hans årsløn er 1,3 millioner kroner inklusive pension.

Regler for eftervederlag Når en politiker i Aarhus Byråd stopper i hvervet som rådmand eller borgmester, udbetales der altid eftervederlag, medmindre vedkommende tiltræder som medlem af Folketinget, minister, regionsrådsformand eller på ny tiltræder som borgmester/rådmand. Det maksimale beløb, en rådmand kan få udbetalt i eftervederlag, er 12 gange det sidst udbetalte vederlag. Kristian Würtz står til at få udbetalt 485.830,50 kroner 1. januar 2022. Resten af de 971.611 kroner udbetales hver d. 1. i de efterfølgende måneder, til hele beløbet er udbetalt. Kilde: Aarhus Kommune

Eftervederlaget hos Aarhus Kommune fungerer sådan, at Kristian Würtz på sin private konto 1. januar 2022 får indbetalt i alt 485.830 kroner.

De næste mange måneder tikker der desuden et beløb på 80.971 kroner ind på kontoen hver måned, indtil det løber op i næsten en million kroner i eftervederlag.

Ifølge reglerne for eftervederlag optjente Kristian Würtz det maksimale beløb efter otte år som rådmand. Han har siddet som rådmand i mere end 10 år på tre forskellige poster.

Kristian Würtz fortæller til B.T. Aarhus, at han agter at tage imod eftervederlaget fra Aarhus Kommune.

Er det rimeligt, at toppolitikere kan få eftervederlag, selvom de fortsætter i et vellønnet direktørjob?

»Eftervederlaget er en del af den samlede pakke for en rådmand og borgmester. Det gælder for mig såvel som alle andre, der i fremtiden vil fratræde som rådmand eller borgmester,« siger han.

Det er ikke første gang, at afgående rådmænd og borgmestre fortsætter med at modtage løn, når de forlader politik.

Tidligere har det været fremme, at eksempelvis Winni Grossbøll, tidligere borgmester på Bornholm, og Lars Krarup, tidligere borgmester i Herning, har forladt deres poster for at tiltræde vellønnede job uden for politik. Samtidig med at de beholdt deres løn fra borgmestertiden i 12 måneder.

Flere gange har den lukrative ordning vakt kritik. Også fra Kristian Würtz' partikolleger i regeringen.

»Som jeg tidligere har pointeret, kan det virke ulogisk, at en borgmester eller en regionsformand kan beholde sit eftervederlag, hvis den pågældende går direkte ud i et vellønnet direktørjob,« sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad til B.T. i september.

B.T. Aarhus har spurgt Kristian Würtz, om han også mener, at det er ulogisk, at han modtager 971.661 kroner og hopper direkte over i et vellønnet direktørjob. Det svarer han ikke på, men henviser til, at han følger reglerne.

»De regler, der gælder på området, er vedtaget af Folketinget, og det er dem, der er fulgt. Folketinget kan til enhver tid lave reglerne om,« siger han til B.T. Aarhus.

Mener du, at reglerne skal laves om?

»Det har jeg ikke nogen holdning til.«