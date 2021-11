Der er ingen vej uden om. Skal der smør på brødet, vil det blive dyrere i den kommende tid.

Det bekræfter de to største aktører i den danske supermarkedsbranche over for B.T.

Baggrunden er, at råvaremarkedet for smør på det seneste er eksploderet i Europa. Eksempelvis i Holland og Tyskland har der været prisstigninger på over 30 procent i bare de seneste to måneder, og niveauet på råvarebørserne er lige nu på sit højeste i tre år.

»Som resten af branchen forventer vi også, at priserne på smør vil tage et nøk op som afledt effekt af de stigende råvarepriser,« lyder det i et skriftlig svar fra Salling Group, koncernen bag Bilka, Føtex og Netto.

Fra Coop med Fakta, SuperBrugsen, Irma og Kvickly lyder det fra informationsdirektør Jens Juul Nielsen:

»Vi har modtaget en række prisstigninger på smør, som vi ikke kan undgå at se afspejlet i forbrugerpriserne også. Hvor meget kan vi endnu ikke sige. Men selvfølgelig er smør som altid en vare, som ofte er på tilbud, hvilket vi også forventer fremover.«

Tilbage i 2018 ramte smørpriserne det højeste niveau i mange år, hvor en pakke med 250 gram Lurpak var oppe at runde 26,95 kroner.

B.T. har tirsdag foretaget et pristjek i flere danske butikker, og det viser, at 200 gram Lurpak typisk koster 19,95 kroner, hvilket svarer til et normalt niveau. I denne uge er der endda flere steder slagtilbud på 12 kroner for samme vare.

Men regningen for den voldsomme stigning på råvaremarkedets smørpriser vil utvivlsomt ramme forbrugerne. Spørgsmålet er bare hvornår. Og hvor meget.

»Generelt vil man kunne gå ud fra, at når råvarepriserne stiger, vil det føre alle de større butikskæder i samme retning med priserne. Jeg tør ikke sige noget om, hvor højt niveauet bliver, men generelt set vil der helt sikkert blive tale om prisstigninger,« siger detailekspert Bruno Christensen.

Der er dog en detalje, som gør, at de danske forbrugere måske kan opleve, at prisstigningerne bliver forsinket en smule: Årstiden.

»Vi er på vej ind i periode med julehandel i november og december, hvor der er fokus på fødevarer, og her vil butikkerne gøre alt, hvad de overhovedet kan for at begrænse prisstigninger for ikke skubbe forbrugerne over til konkurrenten,« siger Bruno Christensen:

»De vurderinger vil også indgå i overvejelserne af, hvornår man tager den prisstigning, som råvarepriserne fortæller, at man skal.«

Som Salling Group også anfører:

»Vi forsøger naturligvis at holde priserne (på smør, red.) på et konkurrencedygtigt niveau – det gælder også i forbindelse med julehandlen.«

B.T. har også spurgt Dagrofa, hvorvidt man ligeledes forventer prisstigninger på smør. Her vil man dog ikke specifikt forholde sig til den varegruppe.

»Ligesom resten af branchen oplever vi også, at leverandørerne varsler prisstigninger grundet den usædvanlige situation, og vi gør, hvad vi kan for at holde priserne nede. Vi kan endnu ikke sige præcis hvilke varer, der kan blive påvirket hvornår og hvor meget,« lyder det fra selskabet bag Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb.