Et gyldent håndtryk til rådmand Kristian Würtz på en million kroner forarger både røde og blå kolleger i Aarhus Byråd.

De mener, han burde sige nej.

Viggo Jonassen fra Enhedslisten, der sidder i Aarhus Byråd, siger, at det er reglerne, der burde laves om, så det slet ikke kunne lade sig gøre at forlade sit job som rådmand frivilligt og få 12 måneders løn med i hånden.

»Han følger reglerne, og reglerne er gunstige for afgørende politikere. Det er reglerne, det er galt med, men jeg synes at med den løn, så kunne han godt sige fra,« siger han og tilføjer:

»Men det er nok lidt som at sige, at bygherrer ikke må bygge, selvom de har tilladelse til det.«

Udtalelsen kommer i forbindelse med, at rådmand Kristian Würtz stopper i politik og næste år starter i et vellønnet direktørjob.

Her betyder en lukrativ ordning for kommunalpolitikere, at han kan se frem til at få to lønsedler hver måned det første år i sit nye job.

15. januar tiltræder han direktørposten i Brabrand Boligforening, men hele 2022 modtager han 80.000 kroner om måneden fra Aarhus Kommune.

I alt står socialdemokraten Kristian Würtz til at få et klækkeligt beløb på i alt 971.661 kroner i eftervederlag for sin tid som rådmand i kommunen.

Den løn får han, samtidig med at han tiltræder sit nye job som direktør for Brabrand Boligforening, hvor hans årsløn er 1,3 millioner kroner inklusive pension.

Burde Kristian Würtz takke nej til eftervederlaget?

Også ved SF er man forundret over reglerne. Liv Gro Jensen, der også sidder i byrådet, forklarer, at det giver god mening, at der er et sikkerhedsnet - men at det netop er tiltænkt, hvis der ikke står et nyt job og venter.

»Det er voldsmt mange penge, der burde blive modregnet den løn, man får bagefter,« siger Liv Gro Jensen, der er byrådsmedlem for SF.

Og det ville hun også personligt have bedt om, hvis hun selv havde takket ja til et nyt job med en tårnhøj månedsløn. Hun understreger dog, det er en personlig overvejelse.

Liv Gro Jensen tænker, det virker særligt voldsomt, når man til dagligt forhandler om virkelig stramme budgetter.

»Nogle gange er en million det, der kan betyde flere varme hænder - på den måde er en million mange penge. Vi er vant til at sidde i siutationer, hvor vi skal tildele penge, der bare ikke rækker, så virker det voldsomt, man får en million for at stoppe som rådmand,« siger hun.

Det giver byrådsmedlem Louise Louring fra Venstre hende helt ret i:

»Vi har bare så meget brug for pengene, og vi har så svært ved at finde dem. Vi har et socialområde, der bløder, så næsten en million, det er helt vildt. Jeg kan virkelig godt forstå, folk bliver forargede,« siger hun.

Hun understreger, at det virker ulogisk, at man skal have så stort et beløb, når man går direkte til et nyt velbetalt job.

»Man få jo som rådmand en klækkelig hyre i forvejen. Hvorfor skal man så have en lille million for at have siddet der og fået en klækkelig hyre i mange år? Hvordan kvalificerer det en til så stort et afskedsbeløb?,« spørger hun.

Kristian Würtz fortæller til B.T. Aarhus, at han agter at tage imod eftervederlaget fra Aarhus Kommune.

»Eftervederlaget er en del af den samlede pakke for en rådmand og borgmester. Det gælder for mig såvel som alle andre, der i fremtiden vil fratræde som rådmand eller borgmester,« siger han.

B.T. Aarhus har spurgt Kristian Würtz, om han også mener, at det er ulogisk, at han modtager 971.661 kroner og hopper direkte over i et vellønnet direktørjob. Det svarer han ikke på, men henviser til, at han følger reglerne.

»De regler, der gælder på området, er vedtaget af Folketinget, og det er dem, der er fulgt. Folketinget kan til enhver tid lave reglerne om,« siger han til B.T. Aarhus.

Mener du, at reglerne skal laves om?

»Det har jeg ikke nogen holdning til.«