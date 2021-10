Selvom Enhedslisten står til at overhale Socialdemokratiet i København under årts kommunalvalg for første gang nogen sinde, skal de ikke vide sig alt for sikre, når det kommer til kampen og borgmesterkæden.

Faktisk tvivler Bent Winther, politiske redaktør på Berlingske, kraftigt på, at det overhovedet kan lade sig gøre.

»Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg kan ikke se det for mig. Selv hvis de skulle blive størst, så er udsigten til overborgmesterposten ekstremt lille,« siger Bent Winther.

Også selvom Enhedslisten står til at få 22,4 procent af stemmer og Socialdemokratiet 20,6 ifølge en ny måling fra Altinget.

Ifølge Bent Winther vil en borgmesterkæde til Enhedslisten kræve en opbakning fra de andre partier, som han ikke mener, de har på nuværende tidspunkt.

»Det er svært at få en sådan opbakning for et yderfløjsparti som Enhedslisten. Det handler mere om, hvem der kan samle et flertal, end hvem der er størst.«

Og det tyder på, der er noget om snakken.

Radikale Venstre i København er i hvert fald ikke meget for at sende borgmesterkæden i retning mod Enhedslisten.

»I Radikale Venstre synes vi, at det er en interessant måling. Det skubber i den grad til magtbalancen i København, og vi ser flere partier bliver styrket herunder vores eget, som vi vil bruge aktivt ved forhandlingsbordet, hvis resultatet ender på same måde. At overborgmesterkæden skal lande omkring halsen på Enhedslisten, har jeg imidlertid svært ved at forestille mig,« siger Christopher Røhl Andersen, gruppeformand for Radikale i København.

Når Christopher Røhl Andersen taler om, at meningsmålingen skubber til magtbalancen, hander det i høj grad om, at Socialdemokratiet har siddet på posten stort set altid.

Kun med en enkelt undtagelse af én enkelt dag, hvor SF sad på posten, har Socialdemokratiet haft borgmesterkæden om halsen siden 1938.

SF og Alternativet er dog mindre tydelige omkring, hvorvidt de vil pege på Enhedslisten eller Socialdemokratiet til overborgmesterposten.

»Vi peger i udgangspunktet på det største parti i rød blok, men det tager vi som en del af konstitueringsforhandlingerne,« siger Klaus Mygind, gruppeformand for SF i København.

Når B.T. spørger til, hvad der kan udfordre det udgangspunkt, fortæller Klaus Mygind:

»Det, der kan udfordre er, hvis de andre partier ikke er enige. Vi prøver hele tiden, at få så meget indflydelse og SF politik igennem.«

På samme måde forholder Kim Hjerrild, der er gruppeformand for Alternativet sig. De kan på nuværende tidspunkt ikke pege på nogen bestemt.

»Vi kan ende med at være med i en af begge konstitueringer. Både Socialdemokratiet og Enhedslisten. Vi lægger os op ad den, hvor vi i form af udvalgsposter får mest indflydelse. Det handler om vores fundament de næste fire år,« siger Kim Hjerrild, der er klar til at gå på kompromis omkring Lynetteholmen for at få mest indflydelse:

»Vi kan være nødt til at gå på kompromis, selvom det ikke vil forandre vores politiske linje Et ultimativt klar har vi ikke råd til.«

Borgmesterkæde eller ej. Ifølge Bent Winter kan Enhedslisten godt være stolte af den meningsmåling, som han bestemt også mener kan gavne partiet.

»Hvis man er det største parti i København, så kan man måske bruge det landspolitiske ved at italesætte sin opbakning. Det er en kæmpe sejr for Enhedslisten. Det kan også være, de kan sætte sig på en ekstra borgmesterpost nu.«

Line Barfod er Enhedslistens overborgmesterkandidat til kommunalvalget, og B.T. har forsøgt at få et interview med hende for at forholde hende de andre partiers holdning og Bent Winthers dom, men Enhedslisten er ikke vendt tilbage inden deadline.