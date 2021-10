Hvis det åbne samfund skal opretholdes, kræver det, at flere lader sig vaccinere.

Sådan lød meldingen tirsdag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Og det er særligt i hovedstadsområdet, at det halter med vaccinetilslutningen.

Det viser tal, som Statens Serum Institut (SSI) har offentliggjort tirsdag.

Top ti over kommuner med færrest færdigvaccinerede De færrest færdigvaccinerede er: Ishøj: 62,2 procent

Brøndby: 65,8 procent

Albertslund: 66,8 procent

Høje-Taastrup: 67,1 procent

Vallensbæk: 68,3 procent

Rødovre: 70,1 procent

Hvidovre: 70,4 procent

Glostrup: 71,1 procent

Herlev: 71,2 procent

København: 71,4 procent

Her viser det sig nemlig, at alle kommuner på top-10 over den laveste vaccinationstilslutning i landet ligger i hovedstadsområdet.

Øverst på listen er Ishøj Kommune, hvor 62,2 procent er færdigvaccineret.

Herefter følger Brøndby Kommune, hvor tilslutningen er 65,8 procent og Albertslund Kommune med 66,8 procent. Nederst på listen ligger Københavns Kommune med en tilslutning på 71,4 procent.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for færdigvaccinerede på 75,1 procent.

»Vi vidste, at der ville komme en stigning i dette efterår. Men det er ingen hemmelighed, at den stigning er kommet temmelig hurtigt allerede her i oktober måned,« siger Magnus Heunicke til Ritzau.

Og det er ikke kun på vaccinetilslutningen, at hovedstadsområdet halter. Også på listen over det højeste smittetryk, topper hovedstadsområdet.

Her er det Tingbjerg og Ishøj, der er på den kedelige liste.

Det har medført, at Region Hovedstaden har rykket ind med yderligere testkapacitet.