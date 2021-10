Covid-19 har for alvor bidt sig fast i Tingbjerg i Københavns Nordvestkvarter.

Der er i øjeblikket høj smitte i Tingbjerg Sogn, der har en incidens tæt på 1.000 smittede per 100.000 indbyggere over de sidste dage.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

»Vi opfordrer derfor alle beboere i sognet til at lade sig teste. Vi er i tæt dialog med om smitteforebyggende tiltag,« lyder det fra styrelsen.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det meget høje incidenstal i Tingbjerg Sogn dækker over 62 nye smittetilfælde de sidste dage, hvilket er en fordobling sammenlignet med for bare en uge siden.

Desuden er positivprocenten meget høj. Mandag lå den på 15,5 procent.

Dertil er det kun 58 procent af de i alt 6259 indbyggere i sognet, der er færdigvaccinerede, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

B.T. har været i kontakt med Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, der oplyser, at de er i fuld sving med at forsøge at dæmme op for smitten.

»Vi er i fuld gang med at iværksatte alle de anbefalede tiltag, der skal til for at nedbringe smitten i Tingbjerg,« lyder det fra forvaltningen.

Billedet er fra i sommer den 14. juni, da Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, og Sisse Marie Welling (SF), der er sundheds- og omsorgsborgmester i København gav en hjælpende hånd med at vaccinere i Tingbjerg Pensionist Center. Foto: Emil Helms

I værktøjskassen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er anbefalingerne for eksempel, at børn i daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber primært er sammen med børn og unge fra deres stue, faste gruppe eller klasse.

Samtidig anbefales det, at børn over 12 år opfordres til at tage to test om ugen, hvis de ikke er vaccineret.

I disse dage stiger coronasmitten over hele landet, men især hovedstadens kommuner er ramt.

Det fremgår af SSI's liste over de steder, hvor incidenstallet er højest.

De ti kommuner, som i øjeblikket oplever det højeste incidenstal, er Ishøj, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Fredensborg, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, København og Ballerup.

Tingbjerg Sogn er et af ti sogne i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, der ligger i Københavns Stift. I 2016 var det kun hver sjette indbygger i Tingbjerg Sogn, der var registreret som medlem af Folkekirken.

For sogne gælder det, at smitten anses som høj, når der er 1000 eller flere smittede per 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage og en positivprocent tre eller derover.

Smittesituationen i Tingbjerg Sogn ville tidligere have medført en automatik nedluking af sognet, men sundhedsmyndighedernes model for automatisk nedlukning for sogne ophørte den 1. september, fordi covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom.