B.T. rejste tirsdag med S-toget fra København til Ishøj for at få svar på et centralt spørgsmål: Hvorfor vil folk i Ishøj ikke lade sig vaccinere?

Der er lang kø i Ishøj Bycenter tirsdag formiddag, og det er ikke på grund af udsalg.

Styrelsen for Patientsikkerhed har opfordret borgerne i Ishøj til at lade sig teste for covid-19, efter at 142 nye smittetilfælde er blevet konstateret på en uge.

Nu står kommunens borgere i kø for lade sig teste.

Ishøj har landets højeste incidenstal. Vis mere Ishøj har landets højeste incidenstal.

Ishøj Kommune har et stort antal borgere med anden etnisk baggrund, og er samtidig den kommune i Danmark med det højeste smittetryk. Hvor incidenstallet på landsplan ligger på 152, ligger det i Ishøj på 616.

En forklaring på den høje smitte i Ishøj kan være det faktum, at færre borgere i Ishøj lader sig vaccinere.

62,1 procent af borgerne i Ishøj er færdigvaccinerede ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for færdigvaccineret på 75,1 procent.

Hvorfor?

For at få svar på det spørgsmål, stiller vi os op inde i Vejleåparken, et boligområde med blandet beboersammensætning, der tidligere har været på regeringens ghettoliste.

Her stopper vi alle, der kommer forbi og spørger, om de er vaccineret. Hvad de svarer, kan du se i videoen øverst i artiklen.



De fleste ældre – uanset om de har dansk eller anden etnisk baggrund – fortæller, at de er færdigvaccineret med to stik, og mange er også parate til at tage et tredje.



Men blandt mange af de unge, er der en stor skepsis over for den vaccine, Sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne danskere at tage.

Louise fra Ishøj er ikke blevet vaccineret, fordi hun ikke ønsker bivirkningerne. Vis mere Louise fra Ishøj er ikke blevet vaccineret, fordi hun ikke ønsker bivirkningerne.

Ved indgangen til Ishøj Bycenter møder vi flere karseklippede unge mænd med fuldskæg og dunjakker. De ønsker ikke at stille sig op foran et kamera, men lader B.T. forstå, at de ikke er blevet vaccineret.



»Jeg har ikke taget vaccinen. Ebola har været her i mange år, og der er ikke kommet en vaccine. Hvorfor skal der så komme en mod covid-19. Tænk dig om, bro,« siger en mand i 20erne med hætten på sin sorte dunjakke trukket godt op over hovedet.

Andre unge vil gerne stå frem og fortælle om deres skepsis over for vaccinen.

En af dem er Adam, der var ude og gå tur med et barn i klapvogn. Han har tidligere været smittet med corona, og fortæller helt åbent, at han har takket nej til vaccinen, fordi man ikke kender bivirkningerne på den lange bane.

Adam fra Ishøj har valgt ikke at blive vaccineret. Vis mere Adam fra Ishøj har valgt ikke at blive vaccineret.

»Man kan ikke stole på noget som helst. Jeg stoler i hvert fald ikke på vaccinen. Det er der andre der gør, men det bliver ikke mig lige foreløbig,« siger Adam, som ikke vil udelukke at tage vaccinen om to-tre år.



Louise fortæller også, at hun ikke er blevet vaccineret, af frygt for bivirkningerne.

»Det er gået lidt hurtigt med at lave den vaccine, og jeg gider ikke bivirkningerne, når man ikke ved, om den virker,« siger hun.

Fordi incidenstallet har oversteget 500, anser Sundhedsstyrelsen nu smitten i Ishøj for værende »høj«. Næstefter Ishøj er Glostrup, Brøndby og Albertslund de kommuner, der har det højeste smittetryk.