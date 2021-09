Forsvarsminister Trine Bramsen rammes nu af skarp kritik fra begge sider af folketingssalen. Det sker, efter det er kommet frem, at Trine Bramsen har anvendt et af Marinehjemmeværnets fartøjer til at føre valgkamp på en tur til Ærø.

»Jeg er helt rystet over den her historie. Forsvarsministeren har ført valgkamp for vores skattekroner, og det kan jeg slet ikke være i,« siger den konservative forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, som fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi på et samråd hurtigst muligt får ministerens forklaring på, om hun har handlet i strid med loven eller ej,« siger Niels Flemming Hansen.

»Det er meget problematisk, at vi kan se, at ministerens særlige rådgiver skriver i de fremlagte mail, at 'de måske kan få et lift'. Man må altså tage sin egen bil,« siger han.

Det duer simpelthen ikke Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

Trine Bramsen er kommet i modvind, efter hun søndag 15. august tog til Ærø og besøgte den socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, og den lokale socialdemokratiske partiforening. Det skete som led i den kommunale valgkamp.

Bramsen sejlede fra Svendborg til Ærø og retur med et Marinehjemmeværnets patruljeskibe. Det fik Forsvarsministeriet organiseret, efter at ministeren gennem sin særlige rådgiver havde indgået aftalen om at tage på partibesøg på Ærø.

Det er ulovlig brug af Forsvarets fartøjer, forklarede professor i forvaltningsret Sten Bønsing til B.T. i går.

Også Venstre er vrede over forsvarsministerens rolle i sagen.

Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto Vis mere Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto

»Alt tyder på, at ministeren har misbrugt Marinehjemmeværnets skib. Det viser noget om en total mangel på dømmekraft,« siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

»Det falder også sammen med, at Danmark står i en historisk stor evakuering af danske statsborgere og de afghanere, som har hjulpet os dernede, hvor forsvarsministeren alligevel vælger at tage ned og føre valgkamp på Ærø. Hendes opmærksomhed burde have været et helt andet sted,« siger Lilleholt.

To af regeringens støttepartier forholder sig også kritisk til ministeren.

»Ministeren skal jo kun bruge Forsvarets udstyr til arbejdsmæssige opgaver og ikke alt muligt andet. Det er klart. Ministeren skal kunne skelne mellem de to ting,« siger Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

Foto: Screenshot af mail. Vis mere Foto: Screenshot af mail.

»Jeg kan forstå, at emnet kommer op på et samråd inden længe. Skulle ministeren ikke have sejlet i den båd, så skal der naturligvis ryddes op i det,« siger Flyvholm.

Radikale Venstres Martin Lidegaard kalder i B.T. ministerens ageren for »torskedum«.

»For mig fortæller det først og fremmest noget om, at selv på dette fremskredne tidspunkt var situationens alvor hverken gået op for landets forsvarsminister eller statsminister. Det forekommer uforståeligt, og det ser jeg frem til at få nærmere belyst i det samråd, vi har indkaldt til,« siger Martin Lidegaard og tilføjer:

»Derudover er det åbenlyst i strid med reglerne, hvis man bruger Forsvarets fartøjer til egne formål, så her må ministeren jo forklare sig.«

Trine Bramsen og Ærøs borgmester, Ole Wejp Petersen, foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Vis mere Trine Bramsen og Ærøs borgmester, Ole Wejp Petersen, foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

Partileder Kristian Thulesen Dahl (DF) gik torsdag eftermiddag i rette med Trine Bramsen, da han udtalte sig til TV 2 News.

»Det er dybt problematisk, at regeringspartiet bruger Forsvarets ressourcer til at føre valgkamp. Det må man simpelthen ikke,« siger Kristian Thulesen Dahl og henviser til professor Sten Bønsings udtalelser.

»Jeg synes næsten, det værste er Trine Bramsens egen reaktion. Hun går helt i forsvarsposition og siger., at alt er foregået efter bogen, og at hun vil gøre det samme fremover. Det duer simpelthen ikke. Derfor må hun i samråd og svare for sig,« siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2 News.

Trine Bramsen udtalte sig torsdag til TV 2 News, hvor hun forklarede, at det var hendes sekretariat, der havde sørget for planlægningen, og at hun var blevet forsikret om, at alt foregik efter reglerne. Du kan læse mere om det her.