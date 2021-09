Presset vokser voldsomt på forsvarsminister Trine Bramsen, efter B.T. har afsløret, at ministeren brugte et af Marinehjemmeværnets fartøjer til privat transport.

Nu møder Bramsen skarp kritik af et af regeringens støttepartier, som potentielt kan vælte hende som minister.

»Det er selvfølgelig politisk torskedumt og sender psykologisk det helt forkerte signal, at forsvarsministeren løber rundt til valgkamp og koncerter, mens Afghanistan falder fra hinanden – også selvom det næppe har påvirket den operative planlægning af evakueringen,« siger Martin Lidegaard, som er forsvarsordfører for Radikale Venstre.

De hårde ord fra Martin Lidegaard kommer, efter B.T. har afdækket, hvordan ministeren ifølge mails brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift fra sit hus på Thurø til at føre kommunal valgkamp på Ærø 15. august 2021.

Samme dag faldt Kabul, og Forsvaret gik i gang med en historisk evakuering. Mailkorrespondancen sår tvivl om ministerens hidtidige forklaring om besøget på Ærø.

Hun har nemlig tidligere henholdt sig til, at formålet med turen var, at hun i embeds medfør besøgte det lokale marinehjemmeværn og navigationsskolen på øen.

»Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret,« skrev Trine Bramsens særlige rådgiver i en mail til Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), 17. juni 2021.

Besøget får hård kritik af to eksperter, B.T. har talt med. Professor i forvaltningsret Sten Bønsing forklarer, at ministerens brug af marinefartøjet var ulovligt.

»Det er ulovligt, når forsvarsministeren tager et marinefartøj til et privat besøg i hendes parti på Ærø. Hvis en minister skal transporteres rundt af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke,« siger Sten Bønsing.

Trine Bramsen får endvidere hård kritik for at bruge tid på at besøge Ærø, mens Afghanistan var ved at falde fra hinanden, og den danske evakueringsindsats var præget af usikkerhed og kaos.

»For mig fortæller det først og fremmest noget om, at selv på dette fremskredne tidspunkt var situationens alvor hverken gået op for landets forsvarsminister eller statsminister. Det forekommer uforståeligt, og det ser jeg frem til at få nærmere belyst i det samråd, vi har indkaldt til,« siger Martin Lidegaard og tilføjer:

»Derudover er det åbenlyst i strid med reglerne, hvis man bruger Forsvarets fartøjer til egne formål, så her må ministeren jo forklare sig.«

Dermed bakker Martin Lidegaard op om den hårde kritik fra de borgerlige partier, som kræver en forklaring fra Trine Bramsen i et samråd.

»Vi er ført bag lyset, og forsvarsministeren har et troværdighedsproblem,« sagde Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, tirsdag til B.T.

Martin Lidegaard, hvornår mister Radikale Venstre tilliden til Trine Bramsen som forsvarsminister?

»Den beslutning tager jeg ikke lige her i Nuuk,« siger Martin Lidegaard, der i disse dage er i Grønland med Udenrigspolitisk Nævn.

Det har ikke været muligt at få et interview med Trine Bramsen om sagen, men hun har i en mail skrevet følgende til B.T.: »på baggrund af en invitation fra marinehjemmeværnet var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona - det var det besøg som i stedet fandt sted søndag denn 15. August. Ministeriet kan bekræfte at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende foreskrifter.«

