»Vi er ført bag lyset,« og »Jeg er simpelthen rystet.«

Forsvarsminister Trine Bramsen får hård kritik, efter B.T. tirsdag aften har afsløret, hvordan hun direkte har givet usande oplysninger om sit besøg på Ærø samme dag som Kabul faldt til Taliban.

Hidtil har Trine Bramsen meldt ud, at hun besøgte Hjemmeværnet den dag, men mails viser, at hun ville bruge Hjemmeværnets kutter som et lift til et møde med socialdemokrater på Ærø.

»Vi er ført bag lyset, og forsvarsministeren har et troværdighedsproblem,« siger Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og tilføjer:

»Det flugter ikke med hendes hidtidige forklaring, nemlig at det var et besøg hos Hjemmeværnet, der var årsagen til, at hun var på Ærø under en af de største sikkerhedspolitiske kriser i mange år.«

Også fra Konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen er der skarp kritik.

»Jeg er simpelthen så rystet, at det er hendes mening, at Forsvaret og dermed staten skal betale hendes og dermed Socialdemokratiets valgkamp,« siger han.

En af de afslørende mails er sendt fra Forsvarsministeriet til Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S) 17. juni i år.

Her skriver Trine Bramsens særlige rådgiver fra sin mail hos Forsvarsministeriet dette:

'Trine vil meget gerne komme og besøge dig på Ærø i august måned. Da hun jo har et hus på Thurø, hvor hun er i weekenderne, foreslår hun et besøg lørdag den 14. august. Alternativt søndag den 15. august.'

Og videre:

'Vi prøver om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret. Det kan i lige så høj grad være noget du ønsker at sætte fokus på i forhold til Ærø og KV-21.'

Vi har heldigvis kaldt ministeren i samråd Niels Flemming Hansen (K)

Dagen efter svarer Ole Wej Petersen, at det passer ham fint 15. august.

Han foreslår, at programmet bliver 'en gåtur gennem byen til Marstal Navigationsskole, et kort besøg på skolen og derpå en gåtur tilbage til havnen til Socialdemokratiets kampagnevogn 'Røde Grethe' og møder med kandidater og medlemmer.

Trine Bramsens særlige rådgiver kvitterer 21. juni for mailen.

'Lad os køre med den plan', skriver hun efterfulgt af en glad smiley.

B.T. har allerede fortalt, hvordan Trine Bramsen fredag 13. august var til middag på herregård ved golfbane.

Og om aftenen tog hun til koncert med statsminister Mette Frederiksen og Odenses S-borgmester.

Nu kommer der altså nye oplysninger frem om hendes besøg på Ærø om søndagen, hun hidtil har sagt var besøg hos Hjemmeværnet.

B.T. har tirsdag eftermiddag sendt disse spørgsmål til Trine Bramsen:

Mail sendt fra Forsvarsministeriet til Ærøs borgmester 11. august viser, at der slet ikke var tale om besøg hos Marinehjemmeværnet, men der var tale om partibesøg på Ærø, og Hjemmeværnet skulle for lift. Hvordan kan du så sige, at det var besøg hos Hjemmeværnet søndag 15. august?

Hvorfor er det ansat hos Forsvarsministeriet, der bruges til partipolitisk planlægning?

Hvorfor vil forsvarsministeren bruge Marinehjemmeværnet til lift til et besøg, der ikke behøver været forsvarsrelateret?

Men ministeren har blot sendt dette svar på de tre spørgsmål:

»På baggrund af en invitation fra Marinehjemmeværnet var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona – det var det besøg som i stedet fandt sted søndag den 15. August. Ministeriet kan bekræfte, at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende forskrifter,« skriver hun uden at ville stille op til et interview.

Trine Bramsens brug af Hjemmeværnets kutter samt bortforklaring kommer nu med i et samråd, Trine Bramsen sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod er indkaldt til.

»Vi har heldigvis kaldt ministeren i samråd omkring hendes og udenrigsminister Jeppe Kofods rolle i forbindelse med Afghanistan, og der vil det her spørgsmål blive taget op,« siger Niels Flemming Hansen.