Forsvarsminister Trine Bramsen brød loven, da hun fik et af Marinehjemmeværnets fartøjer til at sejle hende til partipolitisk møde på Ærø.

Det slår Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, fast over for B.T.

»Det er ulovligt, når forsvarsministeren tager et marinefartøj til et privat besøg i hendes parti på Ærø. Hvis en minister skal transporteres rundt af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke,« siger Sten Bønsing.

Udmeldingen kommer, efter B.T. tirsdag kunne afsløre, at ministeren ifølge mails brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift fra sit hus på Thurø til at føre kommunal valgkamp på Ærø. Dette strider mod hendes hidtidige forklaring om, at formålet med turen var i embeds medfør at besøge det lokale marinehjemmeværn og navigationsskolen på øen.

Trine Bramsens lift med Hjemmeværnet til Ærø var ulovligt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Trine Bramsens lift med Hjemmeværnet til Ærø var ulovligt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hendes besøg har desuden mødt kritik, fordi det faldt sammen med Kabuls fald og en historisk evakueringsindsats.

Professor Bent Greve er også kritisk over for ministeren.

»Det er meget ufornuftigt af hende. Det er afgørende, at befolkningen har tillid til landets politikere. Det lægger ministeren ikke op til her ved at bruge et marinefartøj til noget privat,« siger Bent Greve, der er forvaltningsekspert fra Roskilde Universitet.

Eksperternes udsagn kommer, efter Trine Bramsens færden i dagene op til Kabuls fald er blevet kritiseret.

B.T. har blandt andet afdækket, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod allerede fredag 13. august om morgenen slog alarm over for medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn om Kabuls snarlige fald. Meldingen fra Kofod var, at medarbejderne på den danske ambassade i Kabul skulle evakueres.

Men selvom Forsvaret helt akut stod over for en historisk stor evakueringsoperation, tog forsvarsministeren fredag 13. august først til frokost i en golfklub i Nordsjælland og senere samme aften til koncert i Den Fynske Landsby i Odense i selskab med statsminister Mette Frederiksen og Odenses borgmester.

Om søndagen tog ministeren så til socialdemokratisk partimøde på Ærø, hvor hun stillede sig op på havnen med den lokale borgmester og lokalforeningens postkasserøde campingvogn 'Røde Grethe'.

Det var netop i forbindelse med besøget på Ærø, at Trine Bramsen fik et lift fra Svendborg Havn til netop Ærø i marinehjemmeværnsfartøjet MHV 810 Luna.

På baggrund af en aktindsigt kunne B.T. tirsdag afdække, hvordan ministeren ønskede et »lift« til øen. Efter en invitation fra borgmesteren skrev Bramsens særlige rådgiver i en mail:

Foto: Screenshot af mail. Vis mere Foto: Screenshot af mail.

'Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret.'

Ministeren bor på Thurø tæt ved Svendborg Havn og kunne derfor lade sig afhente af Marinehjemmeværnets fartøj på havnen i Svendborg.

Det må man bare ikke som minister, siger Sten Bønsing.

»Ministeren kan ikke planlægge et privat møde og herefter opfinde en tur med et marinefartøj til lejligheden. Faktorernes orden er afgørende her,« siger Sten Bønsing og fortsætter:

Trine Bramsen på Ærø den 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto Vis mere Trine Bramsen på Ærø den 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto

»Hun kan heller ikke arrangere ferie på Bornholm og så bagefter finde ud af, at hun vil fragtes derover i et krigsskib eller et jagerfly,« siger Bønsing.

Bent Greve påpeger, at hvis en forsvarsminister skal fragtes rundt af et af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes funktion som netop minister. Det mener han ikke er tilfældet her.

»Det er centralt, at det sker i hendes egenskab af minister. Det er partiarbejde ikke,« siger han.

Det eneste fartøj, som en minister kan bruge lidt mere frit, er ministerbilen.

»En ministerbil er der lidt mere lempelige regler for. Den bliver betragtet som et kontor for ministeren. Derfor kan den i et vist omfang anvendes til transport til sommerhus og til at aflevere børn i. Det gælder slet ikke for et marinefartøj, hvor ministeren ikke har sine ting liggende,« siger Sten Bønsing.

Trine Bramsens særlige rådgiver, Josephine Jørgensen, skrev til Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), at Forsvarsministeriet netop arbejdede på, at Bramsen kunne »få et lift« af Marinehjemmeværnet, da hun skulle til Ærø. Det skrev rådgiveren helt tilbage den 17. juni.

Beskeden til borgmesteren var, at selvom Trine Bramsen var forsvarsminister, så behøvede besøget ikke være forsvarsrelateret.

'Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret. Det kan i lige så høj grad være noget, du ønsker at sætte fokus på ift. Ærø og KV-21,« skrev rådgiveren.

Forsvarsministeriet oplyser, at Trine Bramsen ikke har nogen kommentarer til udviklingen i sagen.

Se den afslørende dokumentation herunder: