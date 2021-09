Forsvarsminister Trine Bramsen (S) blev for kort tid siden ristet på direkte tv i sagen om det private lift, hun fik af Forsvaret til Ærø, hvor hun førte lokal valgkamp.

Trods klare spørgsmål undlod ministeren at svare direkte på sagens mest centrale spørgsmål i interviewet på TV 2 News: Hvorfor hun brugte Forsvarets skib til at transportere sig til Ærø for at føre valgkamp.

»Det er ministeriet, der tilrettelægger tjenestestedsbesøg, og Forsvarsministeriet har jo svaret fuldstændig entydigt på, at det er foregået efter alle forskrifter, og at det er dem, der har arrangeret. Det er det, jeg henholder mig til. Det er ikke mig, der sidder og planlægger tjenestestedsbesøg og har aftalerne på det,« lød det fra ministeren.

Trine Bramsen forholder sig til sagen, efter B.T. tirsdag kunne afsløre, at ministeren brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift fra sit hus på Thurø til at føre kommunal valgkamp på Ærø.

Dette strider mod hendes hidtidige forklaring om, at formålet med turen var at besøge det lokale marinehjemmeværn og navigationsskolen på øen i embeds medfør.

Besøget har mødt kritik, fordi det fandt sted 15. august, samme dag som Kabul faldt, og Forsvaret stod over for en historisk evakueringsindsats i den afghanske hovedstad.

Professor og forvaltningsekspert Steen Bøsning fra Aalborg Universitet har tidligere kaldt ministerens lift ulovligt, fordi Trine Bramsen ikke må bruge Forsvarets skibe til privat transport.

Under interviewet på TV 2 forsøgte studievært Mads Frimann ihærdigt at få ministeren til at forholde sig til substansen. Selvom det var hendes egen særlige rådgiver, som bad om at få et lift, havde ministeren ikke noget at gøre med planlægningen, sagde hun.

Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto Vis mere Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto

Det borede studieværten også i:

Det er vel ikke så vigtigt, hvem der planlægger det. Det er vel indholdet. Hvorfor skal du bruge et af statens skibe til at sejle over, så du kan føre valgkamp?

»Jeg kommer til at besøge Hjemmeværnet i hele Danmark. Det har jeg et ønske om, og det kommer jeg til at fortsætte med at gøre. Jeg mener først, at man har mistet forbindelsen den dag, man ikke kommer ud og besøger alle dele af det område, som man er minister for, og det kommer jeg til at fortsætte med. Når det handler om planlægning, så er det ministeriets ansvar,« lød det fra ministeren.

Mener du, at det okay, at Forsvaret bruger et skib til at fragte dig over til Ærø, så du kan lave noget, som overhovedet ikke relaterer sig til Forsvaret, men kun relaterer sig til, at du skal føre valgkamp for en borgmester?

»Ministeriet har sagt, at alle forskrifter er overholdt. Jeg kan sige fuldstændig klart, at jeg kommer til at fortsætte med at besøge vores dygtige hjemmeværn og vores dygtige beredskab i alle dele af landet. Planlægningen, den lader jeg være op til ministeriet, og jeg har som minister selvfølgelig en forventning om, at ministeriet overholder alle forskrifterne, når der skal arrangeres besøg, og det har de også gjort i denne sammenhæng.«

Kommer du også til fortsat at bruge Forsvarets skibe til at føre kommunal valgkamp?

»Altså, det er svært at besøge Marinehjemmeværnet på land,« lød svaret fra ministeren, hvorefter hun gentog, at det er ministeriets ansvar, og hun har fået at vide, at alle forskrifter er overholdt.

B.T. har siden tirsdag forsøgt at få et interview med forsvarsministeren, men ministeriet har i stedet sendt et skriftligt svar:

»På baggrund af en invitation fra Marinehjemmeværnet var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona – det var det besøg, som i stedet fandt sted søndag 15. august. Ministeriet kan bekræfte, at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende forskrifter,« skriver Trine Bramsen uden at ville stille op til et interview.