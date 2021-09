Trine Bramsens forklaring om hendes besøg på Ærø i timerne, hvor Kabul faldt, smuldrer stykke for stykke.

B.T. har tidligere afsløret, at forsvarsministeren havde lagt billet ind på et af Marinehjemmeværnets fartøjer til at føre valgkamp på Ærø, mens hundredvis af danskere flygtede fra Taliban i Afghanistan.

Nu har TV 2 Fyn via data fra VesselFinder afdækket, hvordan Trine Bramsen brugte næsten fem timer på sejlturen og besøget på Ærø og først var tilbage i Svendborg klokken 12:40 om søndagen.

Det er over syv timer efter, at Talibans erobring af Jalalabad – den sikreste vej ud af Kabul – nåede den danske presse.

»Ministerens mange usandheder og bortforklaringer smuldrer. Det er helt tydeligt, at hendes prioriteringer den søndag var helt absurde. I det øjeblik, det stod klart, at Kabul faldt, burde hun have vendt om og aflyst kampagnedagen på Ærø,« siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, til B.T.

»Men det gjorde hun tydeligvis ikke,« siger han med henvisning til, at hun brugte næsten fem timer på Ærø.

Ifølge dataene fra VesselFinder lå Marinehjemmeværnets fartøj i cirka halvanden time ved Ærø og ventede på, at Trine Bramsen var færdig med at besøge S-borgmesteren og partifæller på øen.

Herefter fragtede skibet forsvarsministeren tilbage til Fyn.

Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

Mindre end to timer efter, at skibet lagde til kaj i Svendborg, udsendte Trine Bramsen en udtalelse om, at »Forsvaret arbejder i døgndrift« på at evakuere folk fra Kabul.

»Men ministeren har tydeligvis ikke arbejdet i døgndrift i ministeriet. Hun har simpelthen forsøgt at give danskerne et falsk indtryk. Og det vidner om en minister, som ikke er sin opgave voksen,« siger Lars Christian Lilleholt.

Trine Bramsen er allerede kaldt i samråd efter B.T.s afsløringer om brugen af Marinehjemmeværnets skibe som vandtaxa til Ærø.

Men hun kommer også til at forklare sin færden og prioriteringer den søndag i august – detalje for detalje.

Lars Christian Lilleholt (V) efter samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020.

»Vi skal sandheden frem. Hvad foregik der i de timer, hvor Danmark stod i den største sikkerhedspolitiske krise i mange år?,« siger Venstre-ordføreren.

Venstre er ikke klar til at erklære mistillid til Trine Bramsen endnu. Men 'tilliden til ministeren lægger på et meget lille sted,' som Lars Christian Lilleholt formulerer det.

Og det er langt fra kun Venstre, som er ude med den store rive efter forsvarsministeren. Både De Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og De Konservative har været ude med hård kritik i B.T.



Desuden har professor i forvaltningsret, Sten Børsting, vurderet, at Bramsens brug af Marinehjemmeværnets skib til kampagneturen på Ærø er ulovlig.

Trine Bramsen har over B.T. fastholdt, at der ikke er noget at komme efter:

»På baggrund af en invitation fra Marinehjemmeværnet (en uformel mundtlig invitation fra en frivillig fra Marinehjemmeværnet, red.) var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona – det var det besøg som i stedet fandt sted søndag 15. august. Ministeriet kan bekræfte, at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende forskrifter.«