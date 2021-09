Flere mail viser, at forsvarsminister Trine Bramsens forklaring i Ærø-sagen ikke holder vand.

Stik imod hvad hun torsdag sagde på direkte tv – hvor hun fralagde sig ethvert ansvar for planlægningen af den stærkt kritiserede sejlads til Ærø med et Marinehjemmeværnets fartøjer – var hun selv direkte involveret i planlægningen af turen til Ærø 15. august.

Centralt i sagen står en mail fra 17. juni 2021, hvor Bramsens særlige rådgiver, Josephine Ilchmann Jørgensen, skriver til Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), om planerne for et besøg.

»Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke at være forsvarsrelateret,« skriver hun og fortsætter:

Det sagde ministeren på TV 2 News

»Da hun jo har et hus på Thurø, hvor hun er i weekenderne, foreslår hun et besøg lørdag 14. august. Alternativt søndag 15. august.«

Når rådgiveren i mailen skriver 'hun', mener hun Trine Bramsen.

Ifølge B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, viser det, at Trine Bramsen har været inde over planlægningen.

»Mailen viser, at initiativet er kommet fra ministeren og videreformidlet til Ærøs borgmester gennem den særlige rådgiver,« siger Søs Marie Serup, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.

Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Vis mere Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

Med de nye oplysninger vokser sagen om ministerens ulovlige brug af Marinehjemmeværnets skib ‘Luna’ i forbindelse med et besøg på Ærø, hvor hun besøgte øens socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen.

Besøget fandt sted søndag 15. august 2021, hvor Kabul faldt, hvilket har vakt massiv kritik.

I et længere interview torsdag på TV 2 News afviste forsvarsministeren, at hun selv havde noget som helst med planlægningen af besøget hos Marinehjemmeværnet at gøre.

Det var ministeriet, der planlagde besøget til Marinehjemmeværnet, lød det fra ministeren. Underforstået: Turen med 'Luna' skete i hendes egenskab af forsvarsminister – og ikke som befordringsmiddel til en socialdemokratisk valgkampagne på Ærø.

Ministeren ser noget vingeskudt ud Søs Marie Serup, politisk kommentator

Men 'liftet' blev nævnt i mailen fra ministerens særlige rådgiver til Ærøs borgmester, flere dage før ministeriet kontaktede Hjemmeværnet om, at ministeren ønskede at »besøge« Marinehjemmeværnet.

Ifølge Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager, er det usandsynligt, at den særlige rådgiver har handlet på egen hånd og uden ministerens viden.

»I en sag, hvor ministeren skal på tur – i dette tilfælde til Ærø – kender ministeren selvfølgelig til planlægningen inden,« siger Henrik Kjerrumgaard, der nu er direktør i konsulenthuset White Cloud.

»Den særlige rådgiver foretager sig normalt heller ikke noget, uden at ministeren ved noget om det. Der er en helt særlig tæt relation mellem den særlige rådgiver og ministeren,« siger han.

Den særlige rådgiver er kort sagt ministerens forlængede arm.

Og det er samtidig helt normalt, at den særlige rådgiver koordinerer med ministeriet, fortæller Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

»Selvfølgelig er der koordination mellem den særlige rådgiver og ministerens ledelsessekretariat, og de særlige rådgivere arbejder nærmest per definition helt utroligt tæt sammen med deres minister,« siger han.

Efter den indledende dialog mellem den særlige rådgiver og borgmesteren gik embedsmænd fra Forsvarsministeriet i dialog med Hjemmeværnet om den praktiske planlægning af »liftet«, hvor en orlogskaptajn fra Marinehjemmeværnet tilbød at sejle ministeren til Ærø.

»Folk kender jo hinanden i Svendborg, så jeg har hørt, at ministeren har et planlagt møde med borgmesteren på Ærø om morgenen, søndag 15. august (...). Hvis rygterne taler sandt, kan flotillen tilbyde at sejle ministeren fra Svendborg til Ærø om morgenen med ankomst til planlagt tid,« skrev orlogskaptajnen i en mail 10. august.

Mailkorrespondancerne sår ifølge Søs Marie Serup »alvorlig tvivl« om den forklaring, Trine Bramsen gav på TV 2 News torsdag.

»I det hele taget er det en sag, hvor ministeren ser noget vingeskudt ud,« siger hun.

Trine Bramsen oplyser via sin pressesekretær, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Tidligere har hun givet dette svar:

»På baggrund af en invitation fra Marinehjemmeværnet (en uformel mundtlig invitation fra en frivillig fra Marinehjemmeværnet, red.) var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona – det var det besøg som i stedet fandt sted søndag 15. august. Ministeriet kan bekræfte, at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende forskrifter.«

Trine Bramsen har afvist at give interview om sagen til B.T.