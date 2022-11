Lyt til artiklen

Folketingets Ombudsmand vil nu starte en undersøgelse af de mange sager i Gældsstyrelsen, hvor borgere har haft problemer med at betale deres gæld.

Tilbage i september kunne B.T. beskrive flere sager, hvor borgere ikke kunne få lov til at betale deres gæld.



Line Keiluweit Nielsen havde i fire år forgæves forsøgt at betale en gæld på knap 300 kroner til Gældsstyrelsen.



»Man føler sig magtesløs, og det er ufatteligt, at en offentlig myndighed kan slippe af sted med det,« sagde Line Keiluweit Nielsen fra Dianalund i Vestsjælland.

Der var også sagen om Britta Maar, der fik et 13 sider langt brev af Gældsstyrelsen med adskillige lovhenvisninger, fordi hun skylder 3,68 kroner i rente af en gæld fra 2014 på små 100 kroner.

Og så var der Gitte Jensen, der uden held forsøgte at betale sin gæld på 81 kroner.

»Jeg fik en vægtafgift, som jeg betalte i 2017. Men så fik jeg brev noget tid efter, hvor der stod, at jeg stadig skyldte 81 kroner. Jeg sendte dem af sted, men efter seks måneder kom de tilbage, fordi Gældsstyrelsen ikke kunne inddrive dem. Kort efter opkrævede de dem igen, jeg betalte igen, og så fik jeg dem tilbage efter seks måneder. Det kører i ring,« forklarede hun.

Ombudsmanden har modtaget flere klager fra borgere, som ikke kan betale deres gæld.

Desuden har Ombudsmanden bemærket, at dagspressen – herunder også B.T. – har bragt adskillige artikler om danskere, som ikke kan betale selv meget små beløb til Gældsstyrelsen.

Selvom der ofte er tale om meget små beløb, så skaber det problemer for de borgerne. Borgerne har blandt andet problemer med at få udbetalt overskydende skat og få oprettet lån til boligkøb.

Helt konkret har Ombudsmanden sendt et såkaldt høringsbrev til Gældsstyrelsen. Her har Ombudsmanden bedt om svar på, hvor længe det tager at behandle de konkrete sager.

Ombudsmanden har også bedt Gældsstyrelsen redegøre for, hvordan den vejleder borgerne i forhold til, hvordan de kan dokumentere, at de har forsøgt at betale deres gæld til det offentlige.