Justitsminister Nick Hækkerup bekræfter nu, at regeringen ikke har ønsket at kaste lys over sagen om Rigspolitiets brug af actioncards i forbindelse med den ulovlige aflivning af mink.

Actioncardet blev brugt til at presse minkavlerne til at aflive deres mink. Hvis ikke de selv gjorde det, ville myndighederne selv gøre det, og avlerne ville i øvrigt miste muligheden for bonus, hvis ikke de makkede ret, lød den ulovlige instruks i actioncardet.

Fredag offentliggjorde Folketinget en advokatundersøgelse om forløbet vedrørende actioncardet, hvor der blev rejst en voldsom kritik mod Rigspolitiet, men hvor advokat Claus Guldager også beskrev, at »han undrede sig over, at regeringen ikke har vist vilje til at kaste lys over sagen.«

Justitsministeren skriver nu til B.T.:

Folketingets advokatundersøgelse revser Rigspolitiet i forbindelse med med anvendelsen af det såkaldte actioncard under aflivningen af danske mink Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvad angår advokatens bemærkning om, at der skulle være udvist en vis modvilje til at belyse sagen, har jeg ved flere lejligheder redegjort for, hvorfor jeg af principielle grunde, herunder hensynet til de berørte medarbejdere, har været tilbageholdende med at besvare spørgsmål, der er eller vil blive omfattet af en uafhængig undersøgelse,« skriver Hækkerup.

B.T. har spurgt ind til de principielle grunde, som Hækkerup nævner og fået at vide, at der netop menes »hensynet til de berørte medarbejdere«, som den bærende årsag til, at ministeriet ikke har ønsket at dele oplysninger om actioncardet.

I advokatundersøgelsen skriver advokat Claus Guldberg følgende om sin undren over, at han som Folketingets undersøger ikke oplever at regeringen ønsker at dele væsentlige oplysninger med ham:

»Besvarelsen af en række spørgsmål er dog upræcise og ikke fyldestgørende. Henset til sagens samlede alvorlige karakter og den betydelige offentlige interesse, finder jeg anledning til at udtrykke min undren over, at der ikke har været vilje til at kaste klarere lys over forløbet,« skriver han og fortsætter:

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Dette særligt henset til, at sagen er opstået i kølvandet på en beslutning, der var begrundet i en væsentlig og forståelig årsag – nemlig folkesundheden,« skriver advokaten.

Advokatundersøgelsen rejser også en voldsom kritik af Rigspolitiet for flere fejl og forsømmelser i forløbet om actioncards.