Mette Frederiksen og regeringen skjulte centrale oplysninger om politiets actioncard i minkskandalen. Det kan man læse ud af den advokatundersøgelse af sagens forløb, som Folketinget har offentliggjort.

Her kritiseres regeringen for manglende vilje til at kaste lys over den del af minkskandalen, som omhandler det særlige actioncard, som politiet anvendte ved aflivning af mink. Actioncardet blev brugt til at presse minkavlerne til at aflive deres mink. Hvis ikke de selv gjorde det, ville myndighederne selv gøre det, og avlerne ville iøvrigt miste muligheden for bonus, hvis ikke de makkede ret, lød den ulovlige instruks i actioncardet.

Det får advokat Claus Guldager – som er blevet beskikket af Folketinget til at lave undersøgelsen – til at undre sig i rapporten.

Han forklarer, at han ikke har modtaget forkerte eller direkte misvisende oplysninger, men snarere, at han slet ikke modtog nok informationer til sin undersøgelse.

Folketingets advokatundersøgelse revser Rigspolitiet i forbindelse med med anvendelsen af det såkaldte actioncard under aflivningen af danske mink Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folketingets advokatundersøgelse revser Rigspolitiet i forbindelse med med anvendelsen af det såkaldte actioncard under aflivningen af danske mink Foto: Mads Claus Rasmussen

»Besvarelsen af en række spørgsmål er dog upræcise og ikke fyldestgørende. Henset til sagens samlede alvorlige karakter og den betydelige offentlige interesse, finder jeg anledning til at udtrykke min undren over, at der ikke har været vilje til at kaste klarere lys over forløbet,« skriver han og fortsætter:

»Dette særligt henset til, at sagen er opstået i kølvandet på en beslutning, der var begrundet i en væsentlig og forståelig årsag – nemlig folkesundheden,« skriver advokaten.

Længere nede i teksten beskriver han igen, at han mener regeringen har udvist modvilje til at belyse sagen.

»Det bemærkes dog, at Folketinget har haft begrænset adgang til information om de faktiske omstændigheder i sagen, hvilket selvsagt har vanskeliggjort Folketingets kommunikation med Regeringen. Folketingets spørgsmål og de modtagne svar bærer præg af, at der er indlagt visse forudsætninger som præmis for spørgsmålene, som jeg ikke umiddelbart mener kan lægges til grund,« skriver Guldager og fortsætter:

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Modsat bærer de modtagne svar præg af en vis modvilje i forhold til at belyse en sag, som både politisk og offentligt har haft en stor bevågenhed. I det store billede er udarbejdelse af politiets Actioncard Nr. 1 en meget lille del af den operation, som blev igangsat ved BN 284, og dette kunne regeringen i sine svar have kastet lys over,« står der at læse i undersøgelsen.

B.T. har kontaktet advokat Claus Guldager for en kommentar, men han ønsker ikke at kommentere yderligere på undersøgelsen på nuværende tidspunkt.

Justitsministeriet har først for nylig offentliggjort, at det var Nationalt Beredskabscenter under Rigspolitiet, som udfærdigede det særlige actioncard. Det skete alene fordi Ombudsmanden bakkede op om pressens krav om at oplysningerne burde frigives.

Advokatundersøgelsen indeholder også en voldsom kritik af Rigspolitiet for deres håndtering af sagen.