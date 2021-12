26 spindoktorer til over 25 millioner kroner om året.

Mette Frederiksens regering har sat den helt store spinhær i søen for at styre hver en detalje i den kommunikationen og de signaler, der sendes ud til vælgerne.

Faktisk har Mette Frederiksen skruet så meget op for udgifterne til særlige rådgivere – også kaldet spindoktorer – at der kun er én tidligere regering, som overgår hende.

Det var den forrige S-ledte regering, hvor Helle Thorning-Schmidt havde hyret ikke mindre end 29 spindoktorer.

Så meget tjener de: Spindoktorernes årsløn strækker sig fra ca. 700.000 kroner til næsten 1,2 millioner - dertil kommer pension på 17 procent.

Lønnen er en individuel forhandling. Men der er dog et loft for, hvor højt man kan aflønne de særlige rådgivere.

Ifølge reglerne afhænger lønniveauet af, hvilken minister de arbejder for.

Øverst i hierakiet er Statsministeriet, derefter kommer Finansministeriet og Udenrigsminisriet, og nederst i hierakiet er ministerier som Sundhed, Forsvar og Kultur.

Ifølge den seneste opgørelse koster den nuværende regerings skatteyderbetalte spinhær over 22,5 millioner kroner om året, og hvis man medregner pension, ryger tallet op på den gode side af 25 millioner kroner.

Ifølge professor i offentlig administration Per Nikolaj Bukh ser vi lige nu en regering anført af Mette Frederiksen, som har en historisk stram styring af kommunikationen.

»Alt virker meget koordineret, planlagt og kontrolleret, og det skyldes blandt andet de mange særlige rådgivere og en meget stram styring af embedsværket. Nok også strammere, end vi har set hos tidligere regeringer,« siger han.

Selv har Mette Frederiksen tre spindoktorer, hvoraf to trækker over en million kroner i løn om året – plus pension og engangsvederlag. Højest i lønhierarkiet er statsministerens stabschef, Martin Justesen, med en grundløn på 1.166.835 kroner om året eksklusiv pension.

Mette Frederiksen med sin stabschef Martin Justesen (til højre). Foto: Jens Dresling Vis mere Mette Frederiksen med sin stabschef Martin Justesen (til højre). Foto: Jens Dresling

Men de skatteyderbetalte spinudgifter stopper ikke her.

Da Mette Frederiksen tiltrådte som statsminister, oprettede hun som noget helt nyt et 'politisk sekretariat' til flere millioner kroner i Statsministeriet. Siden har 13 andre ministerier fulgt trop.

»Det farlige ved at ansætte så mange særlige rådgivere og andre 'politiske embedsmænd' er, at man indsætter nogle personer, som får en uformel magt i regeringen og blandt embedsværket. Lidt ligesom en PA (personal assistant, red.), der taler på vegne af direktøren i en virksomhed, og så retter organisationen ind, selvom PA'en ikke formelt har beføjelserne eller magten,« siger Per Nikolaj Bukh.

Omvendt mener han, at den store spinhær også kan bringe noget positivt med sig.

»Der er meget debat om, at embedsværket er blevet for politisk de senere år. Ved at ansætte mange særlige rådgivere kan man sende et klart signal om, hvem der agerer politisk, og hvem der agerer som neutrale embedsmænd i et ministerium,« siger professoren.

Spindoktorerne har ofte været omgærdet af mystik og megen omtale. Det skyldes ikke mindst, at deres rolle i visse tilfælde er udefineret og lyssky. Deres magt afhænger meget af, hvem de er, og hvordan de agerer.

Nogle fungerer som en slags udvidet assistenter for deres minister, mens andre har reel magt i ministerierne og internt i regeringen.

Mest tydeligt har det været med Mette Frederiksens tidligere rådgiver og stabschef Martin Rossen, som fik en plads i regeringens to mest magtfulde udvalg, hvor der ellers kun sidder topministre.

Det mødte massiv kritik fra andre partier, som kaldte Rossen for en skjult 'vicestatsminister', man ikke kunne stille politisk til ansvar.

»Mette Frederiksen har de facto udnævnt en vicestatsminister, der som den eneste ikke kan kontrolleres af Folketinget. Det er en hidtil uset form for magtfuldkommenhed,« lød kritikken blandt andet fra Venstres Sophie Løhde, inden Martin Rossen sidste år stoppede i Statsministeriet.