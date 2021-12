Der blev gået til stålet, da statsminister Mette Frederiksens toprådgiver og stabschef, Martin Justesen, fredag blev afhørt i Minkkommissionen.

Martin Justesen var tydeligt rystet, da kommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, skød en række inkvisitoriske spørgsmål i retning mod Martin Justesen i vidneskranken.

For havde Martin Justesen ‘drøftet’ – læs samstemt – sin forklaring om sundhedsminister Magnus Heunickes udførlige noter fra det afgørende møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november sidste år med departementschef Barbara Bertelsen eller andre i Statsministeriet forud for dagens afhøring?

Det var som bekendt på det møde, regeringen med Mette Frederiksen for bordenden besluttede at slå alle mink ned – uden at have lovgrundlaget på plads. Heunicke afleverede først sine noter til kommissionen et par dage før sin egen afhøring sidste fredag.

»Har du drøftet noterne med Barbara Bertelsen eller andre i Statsministeriet,« bed Jakob Lund Poulsen

Martin Justesen blev lamslået over udspørgerens insisterende og borende spørgsmål.

Først nægtede han at svare.

»Jeg ønsker ikke at udtale mig,« sagde Martin Justesen.

Martin Justesen fra Statsministeriet ankommer til sin afhøring i Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink i Retten på Frederiksberg fredag den 3. december 2021.

»Skal vi konstatere, at du ikke vil svare,« bed Jakob Lund Poulsen tilbage og opfordrede Martin Justesen til at genoverveje sin beslutning i samråd med sin bisidder i enrum.

Martin Justesen og hans bisidder, Hanne Rahbæk, forlod derpå vidneskranken.

Efter nogle minutter vendte de tilbage.

Hanne Rahbæk skød straks tilbage på udspørger Jakob Lund Poulsen. Hun kaldte det ‘utilstedeligt’, at udspørgeren insinuerede, at Martin Justesen skulle havde samstemt sin forklaring med Barbara Bertelsen og andre i Statsministeriet.

»Det er en unødig mistænkeliggørelse af min klient,« sagde hun.

Det prellede fuldstændig af på Jakob Lund Poulsen, der ufortrødent fortsatte afhøringen og spurgte, om Martin Justesen havde drøftet Heunickes noter med Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen.

Jo, det havde han, svarede han.

Nu blev det for meget for Martin Justesens bisidder.

»Har du drøftet med andre personer, hvad du skulle svare under din afhøring i dag,« brød Hanne Rahbæk ind for at lukke af for Jakob Lund Poulsens spørgsmål.

»Nej,» sagde Justesen højt og klart.

Martin Justesen var selv med til mødet i regeringens Koordinationsudvalg 3. november sidste år, og under afhøringen undsagde han meget opsigtsvækkende Magnus Heunickes udlægning af mødet.

Heunicke havde i sine noter skrevet, at Johan Legarth, departementschef for justitsminister Nick Hækkerup, som den første på mødet foreslog, at alle mink skulle slås ned.

Heunickes udlægning flytter i et eller andet omfang ansvaret for beslutningen væk fra tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, som måtte trække sig som følge af minkskandalen.

Men Martin Justesen understregede flere gange, at det efter hans erindring ikke var Johan Legarth, der foreslog nedslagtningen af alle mink. Hvem der konkret foreslog det, kunne han imidlertid ikke huske.

I det hele taget havde han svært ved at huske, hvem der sagde hvad hvornår på mødet.

Bortset fra, at han tindrende klart kunne huske, at statsminister Mette Frederiksen tre gange – det gentog Justesen flere gange – havde spurgt, om det virkelig var nødvendigt at slå alle mink ned.

Han huskede lige så klart, at deltagerne på mødet gjorde det meget klart, at regeringen ikke havde et ønske om at tvangslukke minkbranchen.

Martin Justesen var også dybt involveret i, hvordan Mette Frederiksen skulle præsentere regeringens beslutning dagen efter – 4. november 2020 – på et pressemøde.

I flere udkast til talen står, at beslutningen om at aflive alle mink hvilede på en ‘anbefaling’ fra sundhedsmyndighederne.

Men det er ikke korrekt. For eksperterne i SSI er ikke kommet med en konkret ‘anbefaling’ til, hvordan smitterisikoen fra mink skulle håndteres.

De har alene skrevet, at minkene udgjorde en risiko for folkesundheden. Hvordan den risiko skulle håndteres helt konkret, er og bliver en politisk beslutning.

I Mette Frederiksens endelige tale 4. november 2020 stod der:

»Men på baggrund af sundhedsmyndighedernes klare anbefaling er vi ikke i tvivl om, at det er en nødvendig beslutning.«

Udspørger Jakob Lund Poulsen ville vide, om regeringen har forsøgt at skubbe myndighederne foran sig og bruge dem til at legitimere en politisk beslutning?

Det afviste Martin Justesen.