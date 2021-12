Vi har for længst rundet de 10.000 daglige smittede pr. døgn. Men vi kan være på vej et sted hen, hvor vi er ved at miste grebet om epidemien herhjemme.

Det advarer flere eksperter om i onsdagens udgave af Berlingske.

Årsagen skal findes i, at testkapaciteten herhjemme er ved at nå sit maksimum.

»Det mest ubehagelige er, at vi har en ringe idé om, hvor hurtigt epidemien vokser. For hvis mørketallet bliver større og større, så vokser epidemien hurtigere, end vi tror,« siger Viggo Andreasen, der er lektor ved Roskilde Universitet.

Han bakkes op af Eskild Petersen fra Aarhus Universitet, der tørt konstaterer, at »vi nok ikke har styr på epidemien«.

De seneste fem dage har budt på tre døgn med mere end 10.000 smittede. Samtidig har der været omkring 200.000 pcr-testede i døgnet.

Men flere steder rundt omkring i landet kan pcr-test-systemet ganske enkelt ikke følge med.

Eksempelvis har B.T. kunnet beskrive, hvordan det nærmest er umuligt at få tid til en pcr-test på denne side af jul i København.

Det har fået Sundhedsstyrelsen til at tage det drastiske middel i brug at anbefale, at nære kontakter kun lader sig teste med pcr-test på sjettedagen, mens man skal tage en kviktest på fjerdedagen, for at systemet skal kunne håndtere den store belastning.

Samtidig er man kommet med en kraftig opfordring om kun at bestille tid til pcr-test, hvis man har symptomer eller er nær kontakt. Folk, der skal hjem til jul, eller skal bruge et aktivt coronapas, opfordres til at benytte sig af kviktest.

Frygten er, at omikron-variantens evne til at smitte, kan betyde, at vi pludselig ser en mangedobling af coronasmittede – og dermed potentielt coronaindlagte – på få dage. Uden vi er klar over det.

Den seneste tid har positivprocenten ligget omkring fem procent. Og det kan være en indikator på, at mange i samfundet er smittet – måske uden at vide det. Og så har vi potentiale for, at epidemien kommer helt ud af kontrol, forklarer Viggo Andreasen.