Udviklingen i Sydafrika giver håb for resten af verden. Hospitalsindlæggelserne falder med 25 procent på bare en uge.

Det sydlige Afrika er arnestedet for den omikronvariant, som nu hærger i hele verden. Derfor følger verdens forskere også ekstra godt med i, hvad der foregår i Sydafrika lige nu, da sygdommen har raseret der mindst en måned længere, end den har andre steder.

Efter en bekymrende periode med et stigende antal omikronindlæggelser på hospitalerne ser udviklingen ud til at være vendt. De ugentlige hospitalstal, udgivet af National Institute for Communicable Diseases, viser et fald på 25 procent på landsplan. Der er nu 6.500 patienter indlagt med coronavirus i Sydafrika.

»Smitten ser ud til at have peaket. I Gauteng, som har været epicentret for omikronvarianten i Sydafrika, har vi set et markant fald i både antallet af nye smittede og hospitalsindlæggelser. Jeg har svært at se dette som andet end godt nyt,« siger Angelique Coeetze, formand for Sydafrikas lægesammenslutning, til CNN.

Vaccination er ifølge den sydafrikanske lægeformand stadig den bedste måde at holde sig væk fra hospitaler. Ni ud af ti indlagte i sydafrika er uvaccinerede. Foto: LUCA SOLA

Omikronvarianten spreder sig som en steppebrand til de andre lande i det sydlige Afrika. Her frygter man, hvilken skade den kan øde på en stort set uvaccineret befolkning. Men flere eksperter i Sydafrika siger, at de føler, at sydafrikanerne kan ånde lettet op.

»Det ser virkelig ud, som om mit land vil slippe relativt uskadt ud af denne coronabølge,« siger professor i demografi ved Cape Town-universitetet Tom Moultrie til The Daily Telegraph.

Professor Tom Moultrie peger dog på, at en af forklaringerne på, at Sydafrika ser ud til at slippe så let, kan være, at man var særdeles hårdt ramt af de tidligere coronabølger. Sydafrika har 60 millioner indbyggere, og det anslås, at der er mindst 260.000 døde af coronavirus.

»Man kan sige, at det er en dyrekøbt gave, fordi vi har betalt for større immunitet og modstandsdygtighed med mange tusinde liv tidligere i pandemien,« siger Tom Moultrie til The Daily Telegraph.

Antallet af indlagte med Covid i sydafrika, er faldet med 25 procent på bare en uge. Foto: RODGER BOSCH

En anden faktor, der kan være med til at forklare den positive udvikling i Sydafrika, er gennemsnitsalderen i samfundet. I Sydafrika er gennemsnitsalderen 27,6 år, i Danmark er den 42,4. Da vi ved, at coronavirus rammer de ældre hårdest, kan det være en del af forklaringen. Alligevel siger sydafrikanske eksperter, at der er en bemærkelsesværdig forskel på omikronvarianten og de andre varianter.

»Beta- og deltavarianten sendte folk på intensivafdelinger i langt højere grad og over en længere periode. Jeg ved godt, at man i Storbritannien og andre europæiske lande er skeptisk over for vores bedømmelse af omikronvarianten som en mildere variant. Men Sydafrika er jo ikke et særlig gennemvaccineret land. Hvis den var lige så slem som deltavarianten, så ville vi have langt flere patienter på hospitalerne nu,« siger Angelique Coeetze, formand for de sydafrikanske læger.

Hun understreger, at mindst ni ud af ti indlagte på hospitalerne er uvaccinerede, og anbefaler alle at blive vaccineret.

Omikronvarianten har nu bredt sig til stort set hele verden. USAs sundhedsmyndigheder rapporterede mandag, at omikronvarianten nu er den dominerende variant i USA, og at 73 procent af alle nye smittede har omikronmutationen.

WHO advarer om, at mængden af nye smittede i sig selv vil kunne overvælde mange sundhedsvæsener, og at det endnu er for tidligt at konstatere, at omikronvarianten faktisk er en mildere udgave af coronavirus.